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Лига чемпионов
23 января 2025, 11:13 | Обновлено 23 января 2025, 11:59
380
1

Руслан ФОМИН: «Сильным звеном Шахтера является Ризнык»

Вратарь «горняков» снова был надежным

23 января 2025, 11:13 | Обновлено 23 января 2025, 11:59
380
1
Руслан ФОМИН: «Сильным звеном Шахтера является Ризнык»
ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Ризнык

Вслед за киевским «Динамо», которое накануне свело матч с турецким «Галатасараем» вничью (3:3) в основном раунде Лиги Европы, порадовал украинских болельщиков и донецкий «Шахтер». В поединке такого же этапа Лиги чемпионов команда Марино Пушича взяла верх над французским «Брестом» – 2:0.

Своими впечатлениями об игре, проходившей в немецком Гельзенкирхене, со Sport.ua поделился экс-игрок «горняков» Руслан Фомин.

- Впечатления после победы приятные?

– Да. Хорошая игра, положительный результат. Причем после такой длительной паузы. Приятно, что удалось набрать баллы в копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Как «Шахтер», так накануне порадовало и «Динамо». Поэтому можно сказать, что эта неделя положительна для украинского футбола.

– Ожидали ли такой игры от «Шахтера»?

– Честно говоря, я не ожидал такой слабой игры от «Бреста». Думал, что эта команда будет гораздо сильнее смотреться. Однако первый тайм у французов провалился. Или они недооценили соперника или еще что-то. Я смотрел некоторые матчи Бреста в чемпионате Франции и могу сказать, что в них эта команда не выглядела так, как во встрече с Шахтером. Поэтому я так и не понял брестчан, почему они вышли такими расслабленными. Впрочем, следует отдать должное «Шахтеру», очень хорошо подготовившемуся к этому матчу. Донецкая команда сумела тщательно разобрать игру соперника и в итоге смогла добиться нужного результата.

– Кто из футболистов «Шахтера» вас приятно удивил в поединке с «Брестом»?

– Мне нравится позиция Эгиналду. Жаль только, что он травмировался. Я смотрел несколько контрольных матчей дончан на тренировочном сборе в Турции – в частности, с болгарским «Лудогорцем». Так вот мне импонирует позиция центрфорварда у этого игрока. Эгиналду прибавил остроты и скорости в атаке «Шахтера». А если говорить об игре, то приятные впечатления оставил Дмитрий Ризнык. Он сыграл на своем высоком уровне.

– У этого голкипера подобные матчи уже не впервые.

– От надежной игры вратаря передается уверенность защитникам, а от них она идет по центральной оси к нападающим. Поэтому я и считаю, что сильным звеном нынешнего «Шахтера» является Ризнык.

– Как расцениваете шансы «Шахтера» в нынешней Лиге чемпионов?

– Шансы всегда есть, даже тогда, когда их нет. А сейчас они хоть и выглядят минимальными, но все же остаются. Поэтому будем надеяться, что в заключительном матче с дортмундской «Боруссией», которая, кстати, сейчас не очень удачно выступает, «Шахтер» добьется нужного результата для выхода в следующий раунд турнира. Главное – бороться за победу в каждом матче Лиги чемпионов с двойной мотивацией.

Ранее мы сообщали, что полузащитник горняков Георгий Судаков похвастался наградой лучшего игрока матча ЛЧ.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Tower Bridge
Особо  негде  было ошибиться.  Полёт мяча в 8-9 перед сейвом он видел хорошо.   А в упор его не расстреливали.
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