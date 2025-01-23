На фоне слухов об Аравии. Винисиус определился с будущим клубом

Бразильский вингер «Реала» Винисиус назвал клуб, в котором видит свое будущее. Полузащитник заявил, что видит свое будущее только в расположении «сливочных».

«Мое будущее? «Реал».

101 гол за клуб моей мечты. Я пришел ребенком, и возможность войти в историю этого клуба делает меня самым счастливым человеком в мире. Благодарю всех моих товарищей за то, что помогли мне достичь этой цифры. Hala Madrid», – сказал Винисиус.

Ранее сообщалось, что клуб Саудовской Аравии хочет побить трансферный рекорд, подписав Винисиуса.