Испания23 января 2025, 09:39 | Обновлено 23 января 2025, 09:40
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На фоне слухов об Аравии. Винисиус определился с будущим клубом
Винисиус заявил, что хочет выступать в составе «Реала»
23 января 2025, 09:39 | Обновлено 23 января 2025, 09:40
882
0
Бразильский вингер «Реала» Винисиус назвал клуб, в котором видит свое будущее. Полузащитник заявил, что видит свое будущее только в расположении «сливочных».
«Мое будущее? «Реал».
101 гол за клуб моей мечты. Я пришел ребенком, и возможность войти в историю этого клуба делает меня самым счастливым человеком в мире. Благодарю всех моих товарищей за то, что помогли мне достичь этой цифры. Hala Madrid», – сказал Винисиус.
Ранее сообщалось, что клуб Саудовской Аравии хочет побить трансферный рекорд, подписав Винисиуса.
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