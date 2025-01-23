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  4. На фоне слухов об Аравии. Винисиус определился с будущим клубом
Испания
23 января 2025, 09:39 | Обновлено 23 января 2025, 09:40
882
0

На фоне слухов об Аравии. Винисиус определился с будущим клубом

Винисиус заявил, что хочет выступать в составе «Реала»

23 января 2025, 09:39 | Обновлено 23 января 2025, 09:40
882
0
На фоне слухов об Аравии. Винисиус определился с будущим клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Бразильский вингер «Реала» Винисиус назвал клуб, в котором видит свое будущее. Полузащитник заявил, что видит свое будущее только в расположении «сливочных».

«Мое будущее? «Реал».

101 гол за клуб моей мечты. Я пришел ребенком, и возможность войти в историю этого клуба делает меня самым счастливым человеком в мире. Благодарю всех моих товарищей за то, что помогли мне достичь этой цифры. Hala Madrid», – сказал Винисиус.

Ранее сообщалось, что клуб Саудовской Аравии хочет побить трансферный рекорд, подписав Винисиуса.

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Винисиус Жуниор чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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