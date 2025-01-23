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Ворскла
23.01.2025 15:00 - : -
Малишево
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Украина. Премьер лига
23 января 2025, 10:59 | Обновлено 23 января 2025, 11:04
103
0

Ворскла – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

23 января 2025, 10:59 | Обновлено 23 января 2025, 11:04
103
0
Ворскла – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды будет косовский клуб «Малишево» Острава.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч команды Юрия Максимова запланирован на 23 января в 15:00 в Турции.

Ворскла – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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