Украина. Премьер лига23 января 2025, 10:59 | Обновлено 23 января 2025, 11:04
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Ворскла – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
23 января 2025, 10:59 | Обновлено 23 января 2025, 11:04
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Полтавская «Ворскла» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды будет косовский клуб «Малишево» Острава.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч команды Юрия Максимова запланирован на 23 января в 15:00 в Турции.
Ворскла – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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