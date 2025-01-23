Полтавская «Ворскла» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды будет косовский клуб «Малишево» Острава.

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Товарищеский матч команды Юрия Максимова запланирован на 23 января в 15:00 в Турции.

Ворскла – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция