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Товарищеские матчи
Ворскла
23.01.2025 15:00 – FT 2 : 3
Малишево
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Украина. Премьер лига
23 января 2025, 17:08 | Обновлено 23 января 2025, 17:24
285
0

Поражение на сборах. Ворскла уступила клубу из Косово

Косовский клуб «Малишево» обыграл представителя УПЛ

23 января 2025, 17:08 | Обновлено 23 января 2025, 17:24
285
0
Поражение на сборах. Ворскла уступила клубу из Косово
ФК Ворскла. Юрий Максимов

«Ворскла» провела свой второй спарринг на учебно-тренировочных сборах. Подопечные Юрия Максимова сыграли с представителем чемпионата Косово, клубом «Малишево». В составе «Ворсклы» забитыми мячами отметились Иеде и Островский.

Перед матчем стало известно, что контракт с «Ворсклой» подписал 31-летний украинский форвард Владислав Кулач. Выступая за полтавский клуб, Кулач стал лучшим бомбардиром сезона 2020/2021 с результатом - 15 мячей.

«Ворскла» вышла вперед на 14-й минуте матча. Но уже до перерыва соперники смогли забить два мяча, а на 57-й минуте счет стал 1:3. «Ворскле» удалось лишь сократить разницу в счете.

Товарищеский матч. 23 января. Турция.

Ворскла – Малишево 2:3.

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Ворскла Полтава контрольные матчи УПЛ Малишево Владислав Кулач Юрий Максимов
Сергій Турчак Источник: Instagram
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