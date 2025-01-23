Поражение на сборах. Ворскла уступила клубу из Косово

«Ворскла» провела свой второй спарринг на учебно-тренировочных сборах. Подопечные Юрия Максимова сыграли с представителем чемпионата Косово, клубом «Малишево». В составе «Ворсклы» забитыми мячами отметились Иеде и Островский.

Перед матчем стало известно, что контракт с «Ворсклой» подписал 31-летний украинский форвард Владислав Кулач. Выступая за полтавский клуб, Кулач стал лучшим бомбардиром сезона 2020/2021 с результатом - 15 мячей.

«Ворскла» вышла вперед на 14-й минуте матча. Но уже до перерыва соперники смогли забить два мяча, а на 57-й минуте счет стал 1:3. «Ворскле» удалось лишь сократить разницу в счете.

Товарищеский матч. 23 января. Турция.

Ворскла – Малишево – 2:3.