«Вы меня не знаете». Сикан обратился к фанам своей новой команды

Форвард Даниил Сикан перешел из Шахтера в Трабзонспор и уже успел обратиться к болельщикам турецкой команды

«Вы меня пока не знаете, но я знаю вас. Вы стоите за командой чемпионского уровня. Я пришел писать историю вместе с вами. Я хорошо знаю, что значит бороться и как побеждать».

«Я здесь», – заявил Сикан.

Команда в чемпионате Турции занимает 9-е место.