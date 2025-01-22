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  4. «Вы меня не знаете». Сикан обратился к фанам своей новой команды
Турция
22 января 2025, 22:50 |
1106
1

«Вы меня не знаете». Сикан обратился к фанам своей новой команды

Форвард намерен добиться успеха в новой команде

22 января 2025, 22:50 |
1106
1
«Вы меня не знаете». Сикан обратился к фанам своей новой команды
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Форвард Даниил Сикан перешел из Шахтера в Трабзонспор и уже успел обратиться к болельщикам турецкой команды

«Вы меня пока не знаете, но я знаю вас. Вы стоите за командой чемпионского уровня. Я пришел писать историю вместе с вами. Я хорошо знаю, что значит бороться и как побеждать».

«Я здесь», – заявил Сикан.

Команда в чемпионате Турции занимает 9-е место.

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Трабзонспор Даниил Сикан Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Трабзонспор
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Комментарии 1
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MaximusOne
Мені Сікан завжди трохи якогось тюрка нагадував, може це в нього такий "зов крові". Батагов це вроді теж турецького походження прізвище, походу ці трансфери це якась скрита велико-тюркська політика 😂
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