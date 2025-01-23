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Лига чемпионов
23 января 2025, 10:33 | Обновлено 23 января 2025, 10:34
234
0

Видео. Реакция Гвардиолы на поражение в матче против ПСЖ в Лиге чемпионов

«Сити» проиграл французской команде, ведя в счете

23 января 2025, 10:33 | Обновлено 23 января 2025, 10:34
234
0
Видео. Реакция Гвардиолы на поражение в матче против ПСЖ в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Чемпионы Франции и Англии в предпоследний тур ЛЧ и близко не гарантировали себе ничего. «Сити» шел в конце топ-24, ПСЖ – за ее пределами, но всего в одном очке. Победа существенно улучшала шансы на проход, но рисковать в этот вечер не собирался никто.

Во всяком случае, до перерыва. Как только игра раскрылась, оба тренера уже не смогли вернуть себе контроль над происходящим. Луис Энрике традиционно вышел без чистого форварда, сделав ставку на гибкую тройку Барколя-Ли Кан Ин-Дуэ. Мэндеш при этом для подстраховки оставался третьим центральным на случай контратак.

Что было очень кстати, ведь «Сити» согласился с игрой вторым номером со ставкой на скорый транзит в атаку через Голанда и КГБ. Работало так себе. Дважды за 1-й тайм из-за длинных передач от ЦЗ лидеры «Сити» цеплялись за мячи по чужой линии обороны, но конвертировали это лишь в один удар КГБ с острого угла. Плюс еще был выход Савиньо на вратаря с острого угла на Доннарумме.

Это был единственный раз, когда вингер «Сити» подловил Хакими, лучшего игрока половины. Хакими на чужой половине традиционно был самым острым игроком. Справлялся даже без Дембеля. ПСЖ отрезками быстро проходил центр поля, но не пользовался динамичным преимуществом и затягивал с обострением. 94% точности передач за 45 минут во время сумасшедшего ливня – это не только о классе игроков Парижа, но прежде всего о стерильном футболе Энрике. У ТС с их «контратакировочным планом» было 87%. Моменты ПСЖ к свисткам на перерыв приходили либо по стандартам, либо после игнорирования подопечных указаний Луиса Энрике.

Опасный удар Фабиана после корнера с линии вынес Гвардиол. А лучший момент наступил после того, как Мендеш вопреки указаниям коуча залетел на чужую половину, и пока Нуньеш следил за Барколем, Нуну сыграл в стенку с Ли Кан Ином, после чего прострелил в центр и сделал гол для Хакими. Впрочем, минимальный офсайд спас команду Гвардиолы. Оба тренера, очевидно, остались недовольны игрой и произвели изменения уже в перерыве, которые существенно повлияли на игру.

И наконец пошла игра, хоть и очевидно куда резче, чем хотелось бы обоим каталонским контрол-фрикам. Пеп выставил Льюиса инвертированным в попытке занять ключевые поля в центре и Грилиша, выдавшего за 5 минут больше остроты, чем за полсезона. Энрике – Дембеле, острейшего игрока парижан в матче. Для «Сити» тайм начался просто замечательно.

Сработали, как ни странно, изменения в защите. Сначала Аканджи вылетел вперед в стиле либеро. И проигнорированный всеми, включая Мендеша, залез по лицевой и прострелил вдоль ворот, и Грилиш после выстрела Бернарду добил в пустые. Буквально через три минуты ПСЖ провалился в прессинге, Нуньеш с позиции правого фулбека нагло зашел в центр, разрезал на Грилиша, прострел которого Невеш подрезал прямо на ногу Голанда.

Для здорового «Ман Сити» на этом игра бы закончилась – законтролировали бы до смерти кого угодно. Свое слово сказал и быстрый ответный гол соперника – откровенно перестраиваться под удержание уже смысла не было. Здесь уже обнажилась слабость Нуньеша в защите (плюс загулял Аканджи), от которого скрылся Барколя и прострелил Дембеле на полупустые. Нуньеша еще и жестко таргетировали – Мендеш наконец-то получил право подключаться, плюс восьмерка/ложная 9 приходили перегружать.

Так Барколя раз остро ударил из угла штрафной, а затем с той же точки Дуэ положил в перекладину, а на добивании удачно пришел мяч в Барколь. Париж при этом и не думал останавливаться на достигнутом. Навалились с прессингом, стабильно убирали мяч в высоких зонах и куда острее комбинировали. Дембеле проверил перекладину после того, как проснул Йошку между ног, затем забил из офсайда. Умница Невеш по стандарту наконец-то забил третий по передаче Витиньи.

А «Сити» даже ответный штурм не смог организовать – вместо этого дважды упустили Рамуша, который наконец поставил точку в компенсированное время. 4:2. ПСЖ и "Манчестер Сити" поменялись местами. Парижан еще ждет непростой выезд в Штутгарт в финальном туре, где нужно побеждать. «Сити» будет внимательно следить за этой игрой, ведь фиаско «шваб» может уволить для них последнее место в плей-офф.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Манчестер Сити
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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