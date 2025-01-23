Украина. Премьер лига23 января 2025, 10:57 | Обновлено 23 января 2025, 12:00
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Названа сумма. Крупский озвучил свою первую зарплату в футболе
Илья получил 250$
23 января 2025, 10:57 | Обновлено 23 января 2025, 12:00
1337
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Украинский защитник Илья Крупский, недавно ставший игроком харьковского «Металлиста 1925», рассказал о своих первых деньгах, которые заработал футболом.
Самая первая зарплата: 250$, – лаконично ответил Илья.
Илья Крупский воспитанник ДЮСШ (Винница). Свою профессиональную карьеру защитник начал в полтавской «Ворскле» в 2021 году.
Ранее сообщалось, что Илья Крупский проведет ближайшие полгода в «Ворскле», но затем присоединится к харьковскому клубу.
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