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Украина. Премьер лига
23 января 2025, 10:57 | Обновлено 23 января 2025, 12:00
1337
0

Названа сумма. Крупский озвучил свою первую зарплату в футболе

Илья получил 250$

23 января 2025, 10:57 | Обновлено 23 января 2025, 12:00
1337
0
Названа сумма. Крупский озвучил свою первую зарплату в футболе
ФК Ворскла. Илья Крупский

Украинский защитник Илья Крупский, недавно ставший игроком харьковского «Металлиста 1925», рассказал о своих первых деньгах, которые заработал футболом.

Самая первая зарплата: 250$, – лаконично ответил Илья.

Илья Крупский воспитанник ДЮСШ (Винница). Свою профессиональную карьеру защитник начал в полтавской «Ворскле» в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Илья Крупский проведет ближайшие полгода в «Ворскле», но затем присоединится к харьковскому клубу.

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Илья Крупский Металлист 1925 Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник
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