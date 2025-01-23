Названа сумма. Крупский озвучил свою первую зарплату в футболе

Украинский защитник Илья Крупский, недавно ставший игроком харьковского «Металлиста 1925», рассказал о своих первых деньгах, которые заработал футболом.

Самая первая зарплата: 250$, – лаконично ответил Илья.

Илья Крупский воспитанник ДЮСШ (Винница). Свою профессиональную карьеру защитник начал в полтавской «Ворскле» в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Илья Крупский проведет ближайшие полгода в «Ворскле», но затем присоединится к харьковскому клубу.