Лига чемпионов23 января 2025, 08:03 | Обновлено 23 января 2025, 08:04
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ВИДЕО. Невероятный сейв Ризныка – в топе лучших игрового дня Лиги чемпионов
Вратарь спас команду после мощного удара со штрафного
23 января 2025, 08:03 | Обновлено 23 января 2025, 08:04
842
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Сейв вратаря Шахтера Дмитрия Ризныка попал в число лучших по итогам очередного игрового дня основного этапа Лиги чемпионов.
Украинская команда обыграла Брест со счетом 2:0, а страж ворот в одном из моментов сумел потащить мощнейший удар соперника со штрафного и вошел в топы по итогам двух дней матчей ЛЧ.
Суперсейв Ризныка (с 0:50 видео)
Some of the saves in Wednesday's #UCL games were UNREAL! 🤯— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 22, 2025
Which of these 6 was the best stop for you?! ⛔@QatarAirways | #LetsFly pic.twitter.com/41JCbyTAAp
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