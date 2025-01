ВИДЕО. Невероятный сейв Ризныка – в топе лучших игрового дня Лиги чемпионов

Сейв вратаря Шахтера Дмитрия Ризныка попал в число лучших по итогам очередного игрового дня основного этапа Лиги чемпионов.

Украинская команда обыграла Брест со счетом 2:0, а страж ворот в одном из моментов сумел потащить мощнейший удар соперника со штрафного и вошел в топы по итогам двух дней матчей ЛЧ.

Суперсейв Ризныка (с 0:50 видео)

Some of the saves in Wednesday's #UCL games were UNREAL! 🤯



Which of these 6 was the best stop for you?! ⛔@QatarAirways | #LetsFly pic.twitter.com/41JCbyTAAp