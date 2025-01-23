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  4. ВИДЕО. Невероятный сейв Ризныка – в топе лучших игрового дня Лиги чемпионов
Лига чемпионов
23 января 2025, 08:03 | Обновлено 23 января 2025, 08:04
842
0

ВИДЕО. Невероятный сейв Ризныка – в топе лучших игрового дня Лиги чемпионов

Вратарь спас команду после мощного удара со штрафного

23 января 2025, 08:03 | Обновлено 23 января 2025, 08:04
842
0
ВИДЕО. Невероятный сейв Ризныка – в топе лучших игрового дня Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Сейв вратаря Шахтера Дмитрия Ризныка попал в число лучших по итогам очередного игрового дня основного этапа Лиги чемпионов.

Украинская команда обыграла Брест со счетом 2:0, а страж ворот в одном из моментов сумел потащить мощнейший удар соперника со штрафного и вошел в топы по итогам двух дней матчей ЛЧ.

Суперсейв Ризныка (с 0:50 видео)

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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