Мбаппе забил 350-й гол в карьере за клуб и сборную

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» состоялся поединок между командами «Реал Мадрид» и «РБ Зальцбург». Встреча завершилась с разгромным счетом в пользу «сливочных» (5:1). Забитыми мячами отметились Родриго (дубль), Мбаппе, Винисиус (дубль) и Бидструп.

Гол в ворота австрийской команды стал для Килиана 350-м в карьере за клуб и сборную во всех соревнованиях (256 за «ПСЖ», 48 за сборную Франции, 27 за «Монако», 19 за мадридский «Реал»). Для достижения такой цифры французскому нападающему понадобилось 485 матчей.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провел за «сливочных» 30 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 3 ассиста.