Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе забил 350-й гол в карьере за клуб и сборную
Лига чемпионов
23 января 2025, 10:53 | Обновлено 23 января 2025, 12:01
283
0

Мбаппе забил 350-й гол в карьере за клуб и сборную

В матче против «РБ Зальцбург» Килиан отметился забитым мячом

23 января 2025, 10:53 | Обновлено 23 января 2025, 12:01
283
0
Мбаппе забил 350-й гол в карьере за клуб и сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» состоялся поединок между командами «Реал Мадрид» и «РБ Зальцбург». Встреча завершилась с разгромным счетом в пользу «сливочных» (5:1). Забитыми мячами отметились Родриго (дубль), Мбаппе, Винисиус (дубль) и Бидструп.

Гол в ворота австрийской команды стал для Килиана 350-м в карьере за клуб и сборную во всех соревнованиях (256 за «ПСЖ», 48 за сборную Франции, 27 за «Монако», 19 за мадридский «Реал»). Для достижения такой цифры французскому нападающему понадобилось 485 матчей.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провел за «сливочных» 30 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 3 ассиста.

По теме:
Грилиш забил гол в ЛЧ впервые с момента дебюта в турнире
Микель АРТЕТА: «Команда почти выполнила главную работу в Лиге чемпионов»
Пять факторов, которые помогли Шахтеру обыграть Брест
Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ Монако сборная Франции по футболу Лига чемпионов РБ Зальцбург статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Вы меня не знаете». Сикан обратился к фанам своей новой команды
Футбол | 23 января 2025, 05:30 4
«Вы меня не знаете». Сикан обратился к фанам своей новой команды
«Вы меня не знаете». Сикан обратился к фанам своей новой команды

Форвард намерен добиться успеха в новой команде

Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
Футбол | 23 января 2025, 01:55 3
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ

В УЕФА похвалили выступление Шахтера

Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
Футбол | 22.01.2025, 15:45
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
Три сборные Украины по хоккею играют в Дивизионе 1A. Что дальше
Хоккей | 22.01.2025, 12:05
Три сборные Украины по хоккею играют в Дивизионе 1A. Что дальше
Три сборные Украины по хоккею играют в Дивизионе 1A. Что дальше
Хоффенхайм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 23.01.2025, 11:33
Хоффенхайм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Хоффенхайм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
21.01.2025, 20:23 1
Футбол
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
22.01.2025, 19:25 8
Хоккей
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
22.01.2025, 09:04 4
Бокс
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
22.01.2025, 00:03 6
Бокс
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
21.01.2025, 19:29 463
Футбол
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
22.01.2025, 05:37 2
Теннис
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
22.01.2025, 07:43 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем