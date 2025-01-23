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Лига чемпионов
23 января 2025, 09:21 | Обновлено 23 января 2025, 09:22
631
3

«Мы все еще в игре». Судаков верит в выход Шахтера в плей-офф ЛЧ

Игрок «Шахтера» доволен результатом 7-го тура турнира

23 января 2025, 09:21 | Обновлено 23 января 2025, 09:22
631
3
«Мы все еще в игре». Судаков верит в выход Шахтера в плей-офф ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков высказался по поводу сухой победы над французским «Брестом» в седьмом туре Лиги чемпионов (2:0).

К тому же, футболист поделился ожиданиями от заключительного поединка группового этапа соревнования.

– Георгий, «Шахтер» с победы начинает вторую официальную часть текущего сезона, с чем мы тебя и команду поздравляем! Расскажи, какие впечатления остались после матча с «Брестом»?

– Конечно, эмоции только положительные. Это очень важная победа для нас. Мы, скажем так, всё ещё в игре. Остался финал с «Боруссией», и мы понимаем, что нам нужна только победа. Полагаю, мы заслужили эту победу по игре. Хочу поздравить команду и всех болельщиков – это была невероятная игра.

– Очень зрелищно ты пробил пенальти, о чем уже пишут все СМИ и активно обсуждают. Почему решился пробить именно «паненкой»?

– Я еще не успел что-нибудь прочесть. Мистер в прошлый раз в интервью говорил, что в следующий раз буду пробивать именно так. Но поскольку до этого я не реализовал два пенальти из-за того, что вратари угадывали направление, решил попробовать другой вариант. Это, скажем, еще один стиль исполнения пенальти, почему бы нет? Вратари обычно прыгают в угол, поэтому я подумал, что можно пробить по центру.

– В тот момент, перед тем как пробивал, испытывал ли больше волнений, чем обычно?

– Если честно, каждое пенальти вызывает немного волнения, эмоции, добавляет адреналина. Однако, по-моему, нет разницы в том, как ты пробиваешь, все зависит исключительно от качества исполнения.

– Что значило твое празднование?

– Это вы сможете увидеть в Instagram.

– Заинтриговал. В таком случае о праздновании расскажешь в Instagram, но Иракли Азаров заработал пенальти, а ты его реализовал. Позже вы вместе праздновали. Поделись, что это значит?

– Мы посмотрели «Игра в кальмара», и только приехали на собрание, просмотрели вместе второй сезон. Договорились, что если забьем гол, то отпразднуем именно так. А еще так совпало, что он заработал пенальти, а я его реализовал, так что все идеально сложилось именно для этого празднования.

– Чем, по-твоему, отличался «Шахтер» в этом матче от того, что был в предыдущих встречах Лиги чемпионов?

– Сложно сказать. Думаю, сейчас мы провели игру с характером. Мистер настраивал нас накануне, отмечая, что Брест – это физически очень сильная команда. Он отмечал, что если мы выигрываем борьбу, переходные фазы и подбор, результат будет в нашу пользу. Так и вышло. Все ребята отдались на максимум, никаких вопросов к кому-то из футболистов нет. Думаю, эта игра заслуживала именно такого результата.

– Ты получил очередную важную личную награду. Прокомментируй это признание.

– Это уже третья награда для меня в Лиге чемпионов, и, конечно, мне невероятно приятно. Как всегда говорю, это детская мечта, а детские мечты должны сбываться. Эта награда вдохновляет меня работать еще больше и получать их и дальше.

– Чего ожидаете от матча с «Боруссией» и какие личные цели ставишь перед собой?

– Трудно сказать о конкретных ожиданиях, ведь нам необходима только победа. Все это понимают: и тренерский штаб, и болельщики. Мы попытаемся сделать все возможное, понимая, насколько сильна команда «Боруссия» в Европе. Однако у них сейчас есть определенный кризис, и все будет зависеть от нашей игры и подготовки. Есть целую неделю тренировочного цикла, и, думаю, уже завтра, когда вернемся к тренировкам, начнем думать о «Боруссии».

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Брест (Франция) Шахтер Донецк Лига чемпионов Георгий Судаков Шахтер - Брест
Андрій Вітренко Источник: ФК Шахтер Донецк
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
АСТАЛАСЬ ХЛОПНУТЬ НЕМЕЦКАВА НОУНЕЙМА С ДЕВЯТАВА МЕСТА 5-0 ТАГДА ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЕР НЕКТО НЕ АСТАНОВИТ ЛИГА ЧЕМПЕОНАВ НАША НА 99.9 ПРАЦЕНТАВ КУБАК ЕДЕТ ДАМОЙ 
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