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Англия
14 января 2025, 23:42 | Обновлено 14 января 2025, 23:44
271
0

Палмер повторил интересное достижение Азара в АПЛ

Английский игрок отметился 20+ голевыми действиями в двух сезонах Премьер-лиги подряд

14 января 2025, 23:42 | Обновлено 14 января 2025, 23:44
271
0
Палмер повторил интересное достижение Азара в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

14 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялась встреча между командами «Челси» и «Борнмут». Матч завершился со счетом 2:2. Забитыми мячами отметились Коул Палмер, Джастин Клюйверт, Антуан Семенйо и Рис Джеймс.

С помощью забитого гола Коул Палмер смог повторить достижение легенды лондонского Челси Эдена Азара – английский футболист уже второй сезон подряд оформляет 20+ голевых действий в АПЛ.

В этом сезоне Палмер в рамках АПЛ сыграл 21 матча, в которых забил 14 голов и отдал 6 ассистов.

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Коул Палмер Челси Эден Азар Борнмут Челси - Борнмут
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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