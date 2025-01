Палмер повторил интересное достижение Азара в АПЛ

14 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялась встреча между командами «Челси» и «Борнмут». Матч завершился со счетом 2:2. Забитыми мячами отметились Коул Палмер, Джастин Клюйверт, Антуан Семенйо и Рис Джеймс.

С помощью забитого гола Коул Палмер смог повторить достижение легенды лондонского Челси Эдена Азара – английский футболист уже второй сезон подряд оформляет 20+ голевых действий в АПЛ.

В этом сезоне Палмер в рамках АПЛ сыграл 21 матча, в которых забил 14 голов и отдал 6 ассистов.

Cole Palmer is the first Chelsea player to be directly involved in 20+ goals in back-to-back Premier League campaigns since Eden Hazard in his first three seasons at the club (2012-13, 2013-14 and 2014-15). 🧊 pic.twitter.com/3cE7cxJVb9