Палмер повторил интересное достижение Азара в АПЛ

14 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялась встреча между командами «Челси» и «Борнмут». Матч завершился со счетом 2:2. Забитыми мячами отметились Коул Палмер, Джастин Клюйверт, Антуан Семенйо и Рис Джеймс.

С помощью забитого гола Коул Палмер смог повторить достижение легенды лондонского Челси Эдена Азара – английский футболист уже второй сезон подряд оформляет 20+ голевых действий в АПЛ.

В этом сезоне Палмер в рамках АПЛ сыграл 21 матча, в которых забил 14 голов и отдал 6 ассистов.