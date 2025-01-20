Было предложение об аренде. Полесье отказало клубу испанской Ла Лиги

Испанский «Вальядолид» обратился к житомирскому «Полесью» – руководство клуба Ла Лиги планировало арендовать украинского футболиста.

Журналист Игорь Бурбас сообщил, что 21-летний защитник Артем Смоляков мог перебраться в чемпионат Испании, однако житомирский клуб отказался рассматривать это предложение. «Полесье» не собирается отпускать одного из ключевых футболистов команды.

Несмотря на отказ, «Вальядолид» планирует сделать второе предложение, но на этот раз испанский клуб хотел бы осуществить полноценный трансфер.

В этом сезоне Смоляков провел 19 матчей за «Полесье» во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Контракт защитника действует до 30 июня 2028 года. Артем проводит в Житомире второй сезон – перебрался в «Полесье» из «Ингульца» за 150 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что житомирский клуб оформил трансфер уругвайского форварда.