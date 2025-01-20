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  4. Кто дальше для Лунина? Определены четвертьфинальные пары Кубка Испании
Испания
20 января 2025, 14:35 |
829
1

Кто дальше для Лунина? Определены четвертьфинальные пары Кубка Испании

Матчи состоятся в начале февраля

20 января 2025, 14:35 |
829
1
Кто дальше для Лунина? Определены четвертьфинальные пары Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В понедельник, 20 января 2025 года, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании сезона 2024/25.

По результатам процедуры было сформировано 4 пары.

Мадридский «Реал» на стадии 1/4 финала на выезде сыграет против «Леганеса». Вероятно, в этом матче ворота «сливочных» снова будет защищать украинец Андрей Лунин, которому предоставляют игровую практику в национальном кубке.

Каталонская «Барселона» приедет в гости к «Валенсии», а «Атлетико» Мадрид дома примет «Хетафе».

В последнем четвертьфинальном матче встретятся «Реал Сосьедад» и «Осасуна».

Проведение матчей 1/4 финала Кубка Испании запланировано на 4, 5 и 6 февраля 2025 года.

Все пары 1/4 финала Кубка Испании:

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Барселона Осасуна Хетафе жеребьевка Леганес Атлетико Мадрид Реал Сосьедад Валенсия Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Валенсия - Барселона Леганес - Реал
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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Комментарии 1
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Saar
Тю. Правила поміняли. Тепер в слідуючих матчах один Лунін гратиме проти 11 гравців суперника🤣🤣🤣
Перець! Красава🤣🤣🤣
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