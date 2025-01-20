Кто дальше для Лунина? Определены четвертьфинальные пары Кубка Испании
Матчи состоятся в начале февраля
В понедельник, 20 января 2025 года, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании сезона 2024/25.
По результатам процедуры было сформировано 4 пары.
Мадридский «Реал» на стадии 1/4 финала на выезде сыграет против «Леганеса». Вероятно, в этом матче ворота «сливочных» снова будет защищать украинец Андрей Лунин, которому предоставляют игровую практику в национальном кубке.
Каталонская «Барселона» приедет в гости к «Валенсии», а «Атлетико» Мадрид дома примет «Хетафе».
В последнем четвертьфинальном матче встретятся «Реал Сосьедад» и «Осасуна».
Проведение матчей 1/4 финала Кубка Испании запланировано на 4, 5 и 6 февраля 2025 года.
Все пары 1/4 финала Кубка Испании:
🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | ¡¡ESTOS SON LOS 𝗖𝗥𝗨𝗖𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗨𝗔𝗥𝗧𝗢𝗦!!— RFEF (@rfef) January 20, 2025
🗓️ Esta eliminatoria, a partido único, se jugará los días 4, 5 y 6 de febrero.
ℹ️ ¿Más información? La tienes en https://t.co/tP49bAAUBv.#LaCopaMola🏆 | #CopaDelReyMAPFRE pic.twitter.com/yFARRNvDLk
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