Спортивные клубы Лос-Анджелеса помогут отстраивать город после пожара

12 спортивных организаций Лос-Анджелеса объединились для того, чтобы помочь городу восстановиться после недавней катастрофы. В частности, к этой инициативе присоединились такие клубы, как «Лейкерс», «Клипперс», «Энджел Сити», «Энджелс», «Чарджерс», «Доджерс», «Анахайм Дакс», «Гэлакси», «Кингз», ФК «Лос-Анджелес», «Рэмс» и «Спаркс».

Общая сумма, которую передадут эти организации на ликвидацию последствий катастрофы и помощь пострадавшим, составит более 8 миллионов долларов. Средства будут направлены на поддержку местных служб и благотворительных фондов, занимающихся восстановлением города и оказанием необходимой помощи жертвам.

В рамках этой инициативы благотворительная организация Fanatics Foundation также осуществит распределение одежды с логотипами спортивных клубов на сумму 3 миллиона долларов. Кроме того, пострадавшим будут переданы предметы гигиены, школьные принадлежности и другие важные вещи для поддержки их в этот сложный период.

Details on the 12 Los Angeles sports teams uniting to donate more than $8 million to support those in need due to the LA Fires: pic.twitter.com/rN5CCz7ytL