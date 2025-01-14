Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Баскетбол
  3. Новости баскетбола
  4. Спортивные клубы Лос-Анджелеса помогут отстраивать город после пожара
НБА
14 января 2025, 03:45 |
55
0

Спортивные клубы Лос-Анджелеса помогут отстраивать город после пожара

В пожарах также пострадали дома спортсменов

14 января 2025, 03:45 |
55
0
Спортивные клубы Лос-Анджелеса помогут отстраивать город после пожара
Getty Images/Global Images Ukraine

12 спортивных организаций Лос-Анджелеса объединились для того, чтобы помочь городу восстановиться после недавней катастрофы. В частности, к этой инициативе присоединились такие клубы, как «Лейкерс», «Клипперс», «Энджел Сити», «Энджелс», «Чарджерс», «Доджерс», «Анахайм Дакс», «Гэлакси», «Кингз», ФК «Лос-Анджелес», «Рэмс» и «Спаркс».

Общая сумма, которую передадут эти организации на ликвидацию последствий катастрофы и помощь пострадавшим, составит более 8 миллионов долларов. Средства будут направлены на поддержку местных служб и благотворительных фондов, занимающихся восстановлением города и оказанием необходимой помощи жертвам.

В рамках этой инициативы благотворительная организация Fanatics Foundation также осуществит распределение одежды с логотипами спортивных клубов на сумму 3 миллиона долларов. Кроме того, пострадавшим будут переданы предметы гигиены, школьные принадлежности и другие важные вещи для поддержки их в этот сложный период.

По теме:
Шей Гилджес-Александер может установить новый рекорд зарплат в НБА
ВИДЕО. Тейтум помог Бостону вырвать победу, набрав 38 очков
Звезда женской лиги НБА призналась, что зарабатывает через Onlyfans
НБА Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес (MLS) пожар
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наши за границей. Пустовой набрал 17 очков в игре за Ховентуд
Баскетбол | 12 января 2025, 15:48 0
Наши за границей. Пустовой набрал 17 очков в игре за Ховентуд
Наши за границей. Пустовой набрал 17 очков в игре за Ховентуд

В игре против Андорры украинец стал третьим по результативности

В Реале нашли 3 футболистов, виновных в позорном поражении от Барселоны
Футбол | 13 января 2025, 15:24 3
В Реале нашли 3 футболистов, виновных в позорном поражении от Барселоны
В Реале нашли 3 футболистов, виновных в позорном поражении от Барселоны

Руководство клуба разочаровали Орельен Тчуамэни, Лукас Васкес и Винисиус Жуниор

Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Футбол | 13.01.2025, 19:20
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Реал срочно хочет подписать легенду Ман Сити после провала в Эль Класико
Футбол | 13.01.2025, 21:50
Реал срочно хочет подписать легенду Ман Сити после провала в Эль Класико
Реал срочно хочет подписать легенду Ман Сити после провала в Эль Класико
Левандовски неожиданно отреагировал на триумф Барсы над Реалом в Суперкубке
Футбол | 13.01.2025, 09:13
Левандовски неожиданно отреагировал на триумф Барсы над Реалом в Суперкубке
Левандовски неожиданно отреагировал на триумф Барсы над Реалом в Суперкубке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
12.01.2025, 14:31 16
Хоккей
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
13.01.2025, 20:21 72
Футбол
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
13.01.2025, 11:07 19
Футбол
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
12.01.2025, 23:07 60
Футбол
Усик выполнил обещание перед Чисорой. Он встретился с обидчиком Ломаченко
Усик выполнил обещание перед Чисорой. Он встретился с обидчиком Ломаченко
13.01.2025, 04:18 2
Бокс
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
12.01.2025, 12:01 31
Футбол
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем