ФОТО. Первые выводы дочери Суркиса после рождения ребенка. О муже
Яна рассказала о секрете гармонийных отношений
Яна Суркис поделилась первыми выводами после рождения ребенка.
Дочь президента киевского «Динамо» рассказала о важности совместного времяпровождения с мужем – центрбеком киевлян Кристианом Биловаром.
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«После рождение ребенка, проведённое время вдвоем ценится в два раза больше)) и важно уделять время друг другу без ребенка, чтобы переключаться и отдыхать. Из моих наблюдений за 11 дней материнства 😂», – написала Яна в своём телеграм-канале.
«А вообще я никогда не понимала мам, которые загоняются или чрезмерно переживают из-за того что у них что-то не получается, сейчас понимаю 😂🙋🏻♀️ Welcome to the club 🤪», – добавила Суркис.
Напомним, что Яна родила сына Александра 17 декабря.
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