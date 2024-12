ФОТО. Первые выводы дочери Суркиса после рождения ребенка. О муже

Яна Суркис поделилась первыми выводами после рождения ребенка.

Дочь президента киевского «Динамо» рассказала о важности совместного времяпровождения с мужем – центрбеком киевлян Кристианом Биловаром.

«После рождение ребенка, проведённое время вдвоем ценится в два раза больше)) и важно уделять время друг другу без ребенка, чтобы переключаться и отдыхать. Из моих наблюдений за 11 дней материнства 😂», – написала Яна в своём телеграм-канале.

«А вообще я никогда не понимала мам, которые загоняются или чрезмерно переживают из-за того что у них что-то не получается, сейчас понимаю 😂🙋🏻‍♀️ Welcome to the club 🤪», – добавила Суркис.

Напомним, что Яна родила сына Александра 17 декабря.