15 декабря, в матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем стадионе проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2.

На 36-й минуте Гвардиол случайно открыл счет после рикошета. «Юнайтед» не создал угроз у ворот Эдерсона. Во втором тайме Бруну Фернандеш не реализовал шанс на 74-й минуте. В концовке игры ошибки защиты «Сити» привели к пенальти, который реализовал Фернандеш, а через две минуты Диалло забил победный гол.

Фанаты «Сити» выразили недовольство результатом в социальных сетях, в то время как болельщики «Юнайтед» были очень довольны исходом матча:

Saraaa: «Вы больной человек, если вам нравится падение Манчестер Сити».

NekoBal: «Повезло, что я не включил Манчестер Сити в начале».

Dm: «Давайте все посмеемся над Манчестер Сити».

Lucas Podolski: «Очень грустная ситуация у Манчестер Сити, надеюсь, что так продолжится хахахах».

Emiliano Reyes: «Манчестер всегда был красным, и кто думает иначе, тот ошибается. Золотая эра Сити невероятна, немногие команды доминировали в футболе, как они, но всё в этой жизни имеет срок годности, кроме величия, чего явно не хватает синей стороне».

Grant: «Манчестер Сити нуждается в помощи. И им она нужна срочно».

A A Beli: «Это, пожалуй, худшее выступление Манчестер Сити за последние годы. Возможно, настало время Гвардиоле задуматься о том, чтобы уйти и поискать новый клуб. Похоже, его эпоха доминирования в Премьер-лиге подошла к концу».

