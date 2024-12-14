Что случилось с Мудриком? Челси провел тренировку накануне матча АПЛ
Лондонский клуб сыграет 15 декабря против «Брентфорда»
15 декабря состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Челси» и «Брентфорд».
Накануне поединка состоялась традиционная предматчевая тренировка, на которой отсутствовали несколько игроков. Участие в занятиях не принимали Михаил Мудрик, Ромео Лавиа, Жоау Феликс и Кристофер Нкунку. Интересно, что все эти игроки пропустили последний матч «Челси» в Лиге конференций и не полетели в Казахстан.
Как сообщают местные журналисты, украинский вингер продолжает восстанавливаться после болезни и еще не набрал оптимальную форму. Мудрик последний раз выходил на поле 28 ноября в матче Лиги конференций против «Хайденхайма» (2:0).
В этом сезоне украинец провел за «Челси» 15 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
Chelsea training group:— CarefreeYouth (@CarefreeYouth) December 14, 2024
Sanchez, Gusto, Badiashile, Colwill, Cucurella, Fernández, Caicedo, Madueke, Palmer, Sancho, Jackson
Chilwell and Casadei joined with warm ups
No Lavia, Mudryk, Nkunku or Félix
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