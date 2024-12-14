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  4. Что случилось с Мудриком? Челси провел тренировку накануне матча АПЛ
Англия
14 декабря 2024, 13:20 |
574
0

Что случилось с Мудриком? Челси провел тренировку накануне матча АПЛ

Лондонский клуб сыграет 15 декабря против «Брентфорда»

14 декабря 2024, 13:20 |
574
0
Что случилось с Мудриком? Челси провел тренировку накануне матча АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

15 декабря состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Челси» и «Брентфорд».

Накануне поединка состоялась традиционная предматчевая тренировка, на которой отсутствовали несколько игроков. Участие в занятиях не принимали Михаил Мудрик, Ромео Лавиа, Жоау Феликс и Кристофер Нкунку. Интересно, что все эти игроки пропустили последний матч «Челси» в Лиге конференций и не полетели в Казахстан.

Как сообщают местные журналисты, украинский вингер продолжает восстанавливаться после болезни и еще не набрал оптимальную форму. Мудрик последний раз выходил на поле 28 ноября в матче Лиги конференций против «Хайденхайма» (2:0).

В этом сезоне украинец провел за «Челси» 15 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Брентфорд Михаил Мудрик травма тренировка
Микола Титюк Источник
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