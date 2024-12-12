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Лига чемпионов
12 декабря 2024, 16:27 | Обновлено 12 декабря 2024, 16:28
659
0

Завершение карьеры. Арбитр расплакался во время завершения матча в ЛЧ

Алессандро Джаллатини работал с 2013 года

12 декабря 2024, 16:27 | Обновлено 12 декабря 2024, 16:28
659
0
Завершение карьеры. Арбитр расплакался во время завершения матча в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

49-летний арбитр Алессандро Джаллатини расплакался после завершения матча 6-го тура Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Астон Виллой» (2:3).

Причиной эмоций стало то, что это была последняя игра Джаллатини на профессиональном уровне.

Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе, заметив слезы арбитра, сразу подошел, чтобы поддержать его.

Алессандро Джаллатини начал профессиональную карьеру арбитра в 2013 году. Он работал на таких турнирах, как Евро-2020 и чемпионат мира 2022 года. В Серии А Джаллатини отсудил почти 170 матчей.

Интересно, что украинским клубам этот арбитр не судил ни одного матча.

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Лига чемпионов РБ Лейпциг Астон Вилла судьи (арбитры) завершение карьеры
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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