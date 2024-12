Завершение карьеры. Арбитр расплакался во время завершения матча в ЛЧ

49-летний арбитр Алессандро Джаллатини расплакался после завершения матча 6-го тура Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Астон Виллой» (2:3).

Причиной эмоций стало то, что это была последняя игра Джаллатини на профессиональном уровне.

Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе, заметив слезы арбитра, сразу подошел, чтобы поддержать его.

Алессандро Джаллатини начал профессиональную карьеру арбитра в 2013 году. Он работал на таких турнирах, как Евро-2020 и чемпионат мира 2022 года. В Серии А Джаллатини отсудил почти 170 матчей.

Интересно, что украинским клубам этот арбитр не судил ни одного матча.

Italian assistant referee Alessandro Giallatini was left in tears after the final game of his career in the Champions League. 🥺❤️ pic.twitter.com/wEbQJku2Rr