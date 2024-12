«Я недоволен игрой». Арне Слот – о победе над Жироной

10 декабря в 19:45 состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Жироной» и «Ливерпулем» (0:1). Главный тренер «мерсисайдцев» Арне Слот высказался об игре:

«Если вы спросите меня обо всех шести играх, я действительно доволен почти всеми результатами. С первыми пятью играми – все хорошо, но я очень недоволен сегодняшней игрой.

Чем я был недоволен? Меня многое не устраивало. Особенно две вещи: если вы играете против команды, которая имеет такое хорошее представление о футболе и знает, как вывести мяч из спины, вам необходимо быть очень интенсивными, если вы хотите усложнить для них игру. Но если вы ждете несколько секунд, чтобы нажать на них, эта команда может создать вам много проблем.

Мы практически не контролировали игру. Возможно, второй тайм был немного лучше – я стараюсь быть позитивным».

