Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я недоволен игрой». Арне Слот – о победе над Жироной
Англия
10 декабря 2024, 23:06 | Обновлено 10 декабря 2024, 23:39
185
0

«Я недоволен игрой». Арне Слот – о победе над Жироной

Наставник «Ливерпуля» высказался о матче 6-го тура Лиги чемпионов

10 декабря 2024, 23:06 | Обновлено 10 декабря 2024, 23:39
185
0
«Я недоволен игрой». Арне Слот – о победе над Жироной
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

10 декабря в 19:45 состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Жироной» и «Ливерпулем» (0:1). Главный тренер «мерсисайдцев» Арне Слот высказался об игре:

«Если вы спросите меня обо всех шести играх, я действительно доволен почти всеми результатами. С первыми пятью играми – все хорошо, но я очень недоволен сегодняшней игрой.

Чем я был недоволен? Меня многое не устраивало. Особенно две вещи: если вы играете против команды, которая имеет такое хорошее представление о футболе и знает, как вывести мяч из спины, вам необходимо быть очень интенсивными, если вы хотите усложнить для них игру. Но если вы ждете несколько секунд, чтобы нажать на них, эта команда может создать вам много проблем.

Мы практически не контролировали игру. Возможно, второй тайм был немного лучше – я стараюсь быть позитивным».

По теме:
ВИДЕО. На этот раз Ризнык не спас. Шахтер пропустил с пенальти от Баварии
ВИДЕО. Суперматч в Бергамо! Лукман сократил отставание в игре против Реала
ВИДЕО. Винисиус и Беллингем очень быстро забили по одному голу Аталанте
Ливерпуль Арне Слот Жирона Лига чемпионов
Іван Распутін Источник: The Mirror
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
Футбол | 10 декабря 2024, 07:52 2
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру

Лионель вспомнил противостояние с Серхио Рамосом

Шахтер – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 10 декабря 2024, 23:12 0
Шахтер – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шахтер – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча шестого тура Лиги чемпионов

«Чемпион в 48 лет». Промоутер Кличко высказался о возвращении Владимира
Бокс | 10.12.2024, 19:30
«Чемпион в 48 лет». Промоутер Кличко высказался о возвращении Владимира
«Чемпион в 48 лет». Промоутер Кличко высказался о возвращении Владимира
Официальное заявление Динамо. Изменения в структуре руководства клуба
Футбол | 10.12.2024, 16:15
Официальное заявление Динамо. Изменения в структуре руководства клуба
Официальное заявление Динамо. Изменения в структуре руководства клуба
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Футбол | 10.12.2024, 12:40
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
09.12.2024, 08:48
Бокс
Вызывал на бой Усика. Экс-чемпион мира дебютировал в супертяжелом весе
Вызывал на бой Усика. Экс-чемпион мира дебютировал в супертяжелом весе
09.12.2024, 17:27 1
Бокс
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
09.12.2024, 08:13 2
Футбол
Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси
Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси
08.12.2024, 22:09 7
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
09.12.2024, 07:23 9
Футбол
Ингулец – Заря – 1:0. Видео голов и обзор матча (матч прерван)
Ингулец – Заря – 1:0. Видео голов и обзор матча (матч прерван)
08.12.2024, 17:47
Футбол
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
09.12.2024, 17:45 19
Футбол
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
10.12.2024, 08:24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем