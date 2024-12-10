Все из-за финансовой нагрузки. МЮ готов продать лидера
Маркуса Рэшфорда в ближайшее время выставят на трансфер
27-летний английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в ближайшем будущем может быть выставлен на трансферный рынок.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в клубе считают неоправданным выплачивать Маркусу высокую зарплату.
Сейчас «красным дьяволам» необходимо существенно сократить расходы на зарплаты, поскольку клуб рискует нарушить правила финансового фэйр-плей.
Маркус Рэшфорд остается одним из лидеров «Манчестер Юнайтед» и имеет действующий контракт до 2028 года. В текущем сезоне он уже провел 15 матчей в АПЛ, забив 4 гола.
Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим продолжает доверять Рэшфорду место в основном составе. В то же время рассматривается вариант, что игрок может покинуть «красных дьяволов» не зимой, а летом.
Ранее стало известно, что Реал готов пожертвовать своим игроком ради звезды сборной Украины.
🚨🔴 Manchester United would sell Marcus #Rashford at the latest by the summer and would already be open to top offers in the winter. The club acknowledge his development under Ruben #Amorim but consider him definitely not unsellable.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 10, 2024
One reason why a sale is being discussed:… pic.twitter.com/x8e5ALsQbL
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