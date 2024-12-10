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Англия
10 декабря 2024, 16:42 | Обновлено 10 декабря 2024, 16:44
834
0

Все из-за финансовой нагрузки. МЮ готов продать лидера

Маркуса Рэшфорда в ближайшее время выставят на трансфер

10 декабря 2024, 16:42 | Обновлено 10 декабря 2024, 16:44
834
0
Все из-за финансовой нагрузки. МЮ готов продать лидера
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в ближайшем будущем может быть выставлен на трансферный рынок.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в клубе считают неоправданным выплачивать Маркусу высокую зарплату.

Сейчас «красным дьяволам» необходимо существенно сократить расходы на зарплаты, поскольку клуб рискует нарушить правила финансового фэйр-плей.

Маркус Рэшфорд остается одним из лидеров «Манчестер Юнайтед» и имеет действующий контракт до 2028 года. В текущем сезоне он уже провел 15 матчей в АПЛ, забив 4 гола.

Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим продолжает доверять Рэшфорду место в основном составе. В то же время рассматривается вариант, что игрок может покинуть «красных дьяволов» не зимой, а летом.

Ранее стало известно, что Реал готов пожертвовать своим игроком ради звезды сборной Украины.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ Рубен Аморим Маркус Рэшфорд Флориан Плеттенберг
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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