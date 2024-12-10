ФОТО. Криштиану Роналду платит миллионы за содержание своей красотки
Стало известно, сколько портагалец платит за содержание самолета Gulfstream G650
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду является одним из самых богатых людей мира.
За свою карьеру португалец заработал уже 1,9 млрд долларов – за год игры в «Аль-Насре» футболист зарабатывает 215 млн долларов.
Криштиану владеет частным самолетом «Gulfstream G650» – это второй самолет в его жизни, первый был куплен в 2015-м году и был затем перепродан.
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«Gulfstream G650» – более вместительный самолет, перевозит до 18 пассажиров, а дальность его полета составляет 1964 км.
Два двигателя Rolls-Royce обеспечивают самолету скорость до 1142 км/час – «Gulfstream G650» считается одним из наиболее тихих самолетов в мире.
По информации Sportbible, содержание такой красоты при налете 200 часов может обходиться Роналду в 1,86 миллиона долларов. Если показатель налета увеличится в два раза, то сумма увеличится до 3 млн долларов.
Cristiano Ronaldo's Gulfstream G650 jet redefines luxury and performance in the skies#CristianoRonaldo #LuxuryLifestyle #GulfstreamG650 #PrivateJet #FootballStar #LuxuryTravel pic.twitter.com/3R1y5wMy5Q— Channeliam.com (@Channeliam) December 10, 2024
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