Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Криштиану Роналду платит миллионы за содержание своей красотки
Другие новости
10 декабря 2024, 14:58 |
2746
2

ФОТО. Криштиану Роналду платит миллионы за содержание своей красотки

Стало известно, сколько портагалец платит за содержание самолета Gulfstream G650

10 декабря 2024, 14:58 |
2746
2
ФОТО. Криштиану Роналду платит миллионы за содержание своей красотки
Instagram. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду является одним из самых богатых людей мира.

За свою карьеру португалец заработал уже 1,9 млрд долларов – за год игры в «Аль-Насре» футболист зарабатывает 215 млн долларов.

Криштиану владеет частным самолетом «Gulfstream G650» – это второй самолет в его жизни, первый был куплен в 2015-м году и был затем перепродан.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Gulfstream G650» – более вместительный самолет, перевозит до 18 пассажиров, а дальность его полета составляет 1964 км.

Два двигателя Rolls-Royce обеспечивают самолету скорость до 1142 км/час – «Gulfstream G650» считается одним из наиболее тихих самолетов в мире.

По информации Sportbible, содержание такой красоты при налете 200 часов может обходиться Роналду в 1,86 миллиона долларов. Если показатель налета увеличится в два раза, то сумма увеличится до 3 млн долларов.

По теме:
«Роскошь встречает». Роналду подарили автомобиль за 155 тысяч евро
ФОТО. Просто unbelievable! Жена динамовца разделась. Реакция футболиста
Пока он на выезде. Жена игрока сборной опубликовала горячее фото из душа
фото lifestyle Криштиану Роналду Джорджина Родригес Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу сборная Португалии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Przeglad Sportowy
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
Футбол | 10 декабря 2024, 00:14 3
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?

Наибольшее признание досталось Криштиану Роналду

ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с бывшим игроком сборной Украины
Футбол | 10 декабря 2024, 11:18 4
ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с бывшим игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с бывшим игроком сборной Украины

Вячеслав Шевчук работал генеральным менеджером клуба

Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Футбол | 09.12.2024, 20:05
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Фанаты дождались. Защитник Барселоны готов сыграть после тяжелой травмы
Футбол | 10.12.2024, 14:57
Фанаты дождались. Защитник Барселоны готов сыграть после тяжелой травмы
Фанаты дождались. Защитник Барселоны готов сыграть после тяжелой травмы
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
Футбол | 09.12.2024, 18:17
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Зуміла людина своїм трудом все це зробити- повага!
Ответить
+5
andre_lui
Назва така, щоб не здогадалися відразу про кого чи що ця новина. Зауважу, що Джорджина обгодиться йому набагато дорожче
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
09.12.2024, 17:45 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
08.12.2024, 17:39 2
Футбол
Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси
Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси
08.12.2024, 22:09 7
Футбол
«Через 10, 20, 30 лет...» Экс-чемпион мира высказался об Усике
«Через 10, 20, 30 лет...» Экс-чемпион мира высказался об Усике
09.12.2024, 10:26 4
Бокс
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
09.12.2024, 15:19 14
Футбол
Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»
Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»
09.12.2024, 18:25 5
Бокс
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
09.12.2024, 08:13 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем