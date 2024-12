ФОТО. Криштиану Роналду платит миллионы за содержание своей красотки

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду является одним из самых богатых людей мира.

За свою карьеру португалец заработал уже 1,9 млрд долларов – за год игры в «Аль-Насре» футболист зарабатывает 215 млн долларов.

Криштиану владеет частным самолетом «Gulfstream G650» – это второй самолет в его жизни, первый был куплен в 2015-м году и был затем перепродан.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Gulfstream G650» – более вместительный самолет, перевозит до 18 пассажиров, а дальность его полета составляет 1964 км.

Два двигателя Rolls-Royce обеспечивают самолету скорость до 1142 км/час – «Gulfstream G650» считается одним из наиболее тихих самолетов в мире.

По информации Sportbible, содержание такой красоты при налете 200 часов может обходиться Роналду в 1,86 миллиона долларов. Если показатель налета увеличится в два раза, то сумма увеличится до 3 млн долларов.

Cristiano Ronaldo's Gulfstream G650 jet redefines luxury and performance in the skies#CristianoRonaldo #LuxuryLifestyle #GulfstreamG650 #PrivateJet #FootballStar #LuxuryTravel pic.twitter.com/3R1y5wMy5Q