ФОТО. Роналду сделал заявление по ЧМ-2030. Что сказал?
Португалец удовлетворен решением ФИФА
Звезда национальной сборной Португалии Криштиану Роналду, ныне на клубном уровне выступающего в Саудовской Аравии за «Аль-Наср», прокомментировал официальное решение ФИФА по странам, которые примут ЧМ-2030 по футболу.
Мечта стала реальностью. Португалия будет принимать чемпионат мира по футболу в 2030 году и наполнит нас гордостью. Вместе!» – написал Роналду.
В среду, 11 декабря, стали известны подробности о чемпионате мира 2030 года. ФИФА сообщила, что Мундиаль пройдет в 6 странах на трех разных континентах: большинство матчей возьмут Испания, Португалия и Марокко, по одному матчу возьмут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду представил свой новый продукт.
Um sonho tornado realidade 🇵🇹 Portugal vai receber o Mundial 2030 e encher-nos de orgulho. Juntos! pic.twitter.com/rkxkf8bYUZ— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 11, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мартин предвидит победу Тайсона
Лидирует Ливерпуль, дальше идет Барселона, а за ними – все остальные