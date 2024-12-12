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Чемпионат мира
12 декабря 2024, 07:56 |
848
0

ФОТО. Роналду сделал заявление по ЧМ-2030. Что сказал?

Португалец удовлетворен решением ФИФА

12 декабря 2024, 07:56 |
848
0
ФОТО. Роналду сделал заявление по ЧМ-2030. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звезда национальной сборной Португалии Криштиану Роналду, ныне на клубном уровне выступающего в Саудовской Аравии за «Аль-Наср», прокомментировал официальное решение ФИФА по странам, которые примут ЧМ-2030 по футболу.

Мечта стала реальностью. Португалия будет принимать чемпионат мира по футболу в 2030 году и наполнит нас гордостью. Вместе!» – написал Роналду.

В среду, 11 декабря, стали известны подробности о чемпионате мира 2030 года. ФИФА сообщила, что Мундиаль пройдет в 6 странах на трех разных континентах: большинство матчей возьмут Испания, Португалия и Марокко, по одному матчу возьмут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду представил свой новый продукт.

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ОФИЦИАЛЬНО. 6 стран, 3 континента. Стали известны подробности о ЧМ-2030
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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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