«Роскошь встречает». Роналду подарили автомобиль за 155 тысяч евро

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» порадовал своих футболистами роскошными подарками – вручил игрокам ключи от автомобилей BMW XM.

Португалец Криштиану Роналду, сенегалец Садио Мане и другие игроки позировали для фото возле своих машин.

Спонсором такой щедрости выступила компания Mohamed Yousuf Naghi Motors, которая является главным партнером местного чемпионата. По условиям договора, игроки получают роскошные автомобили с персональными номерами.

В этом сезоне «Аль-Наср» набрал 25 баллов и занимает четвертое место. отставание от лидера – «Аль–Иттихад» – составляет 11 очков.