«Роскошь встречает». Роналду подарили автомобиль за 155 тысяч евро
Португальский футболист стал обладателем BMW XM от спонсора
Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» порадовал своих футболистами роскошными подарками – вручил игрокам ключи от автомобилей BMW XM.
Португалец Криштиану Роналду, сенегалец Садио Мане и другие игроки позировали для фото возле своих машин.
Спонсором такой щедрости выступила компания Mohamed Yousuf Naghi Motors, которая является главным партнером местного чемпионата. По условиям договора, игроки получают роскошные автомобили с персональными номерами.
В этом сезоне «Аль-Наср» набрал 25 баллов и занимает четвертое место. отставание от лидера – «Аль–Иттихад» – составляет 11 очков.
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