Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Роскошь встречает». Роналду подарили автомобиль за 155 тысяч евро
Саудовская Аравия
10 декабря 2024, 15:43 |
439
1

«Роскошь встречает». Роналду подарили автомобиль за 155 тысяч евро

Португальский футболист стал обладателем BMW XM от спонсора

10 декабря 2024, 15:43 |
439
1
«Роскошь встречает». Роналду подарили автомобиль за 155 тысяч евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» порадовал своих футболистами роскошными подарками – вручил игрокам ключи от автомобилей BMW XM.

Португалец Криштиану Роналду, сенегалец Садио Мане и другие игроки позировали для фото возле своих машин.

Спонсором такой щедрости выступила компания Mohamed Yousuf Naghi Motors, которая является главным партнером местного чемпионата. По условиям договора, игроки получают роскошные автомобили с персональными номерами.

В этом сезоне «Аль-Наср» набрал 25 баллов и занимает четвертое место. отставание от лидера – «Аль–Иттихад» – составляет 11 очков.

По теме:
ФОТО. Криштиану Роналду платит миллионы за содержание своей красотки
ВИДЕО. Эминем спародировал празднование Криштиану Роналду. Это нужно видеть
Роналду в МЮ – даже не в топ-5. Названы 10 лучших трансферов XXI века
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
Микола Титюк Источник: Goal.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
Футбол | 10 декабря 2024, 07:52 2
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру

Лионель вспомнил противостояние с Серхио Рамосом

Плохая преамбула. Шахтер U-19 проиграл Баварии под занавес группы ЮЛУ
Футбол | 10 декабря 2024, 14:52 1
Плохая преамбула. Шахтер U-19 проиграл Баварии под занавес группы ЮЛУ
Плохая преамбула. Шахтер U-19 проиграл Баварии под занавес группы ЮЛУ

Донецкие юноши не справились с ровесниками из Мюнхена

Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Футбол | 10.12.2024, 12:40
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
Футбол | 09.12.2024, 18:17
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
Пять экс-звезд Шахтера, которые продолжают играть, хотя им уже за 35
Футбол | 10.12.2024, 13:10
Пять экс-звезд Шахтера, которые продолжают играть, хотя им уже за 35
Пять экс-звезд Шахтера, которые продолжают играть, хотя им уже за 35
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
все зароблено кров*ю і потом а не спизджено в держави
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
09.12.2024, 07:44 4
Бокс
Как выглядит таблица АПЛ после победы Челси, ничьих Арсенала и Ман Сити
Как выглядит таблица АПЛ после победы Челси, ничьих Арсенала и Ман Сити
08.12.2024, 23:29 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
08.12.2024, 17:39 2
Футбол
Назван лучший защитник в истории футбола. Кто опередил Мальдини?
Назван лучший защитник в истории футбола. Кто опередил Мальдини?
09.12.2024, 00:11 3
Футбол
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
09.12.2024, 15:19 14
Футбол
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
09.12.2024, 08:13 2
Футбол
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
09.12.2024, 08:48
Бокс
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
09.12.2024, 07:11 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем