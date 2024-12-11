12 декабря состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Астана» и «Челси».

Матч пройдет на центральном стадионе «Алматы», который находится в одноименном городе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Астана – Челси. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция