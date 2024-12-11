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Лига конференций
Астана
12.12.2024 17:30 - : -
Челси
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Лига конференций
11 декабря 2024, 02:21 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:23
12
0

Астана – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 12 декабря в 17:30 по Киеву

11 декабря 2024, 02:21 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:23
12
0
Астана – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

12 декабря состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Астана» и «Челси».

Матч пройдет на центральном стадионе «Алматы», который находится в одноименном городе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Астана – Челси. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Астана – Челси
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Михаил Мудрик Челси смотреть онлайн Лига конференций Астана
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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