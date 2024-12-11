Лига конференций11 декабря 2024, 02:21 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:23
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Астана – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 12 декабря в 17:30 по Киеву
11 декабря 2024, 02:21 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:23
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12 декабря состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Астана» и «Челси».
Матч пройдет на центральном стадионе «Алматы», который находится в одноименном городе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:30 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Астана – Челси. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Астана – ЧелсиСмотреть трансляцию
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