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Италия
10 декабря 2024, 02:06 |
89
0

Полузащитник Фиорентины, перенесший инфаркт, готовится к операции

Эдоардо Бове согласился на установку дефибриллятора

10 декабря 2024, 02:06 |
89
0
Полузащитник Фиорентины, перенесший инфаркт, готовится к операции
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний итальянский полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове согласился на установку подкожного съемного дефибриллятора.

Как информирует издание TNTSports со ссылкой на врачей, операция запланирована на 10 декабря, после чего футболиста выпишут из больницы.

Согласно итальянскому законодательству, Бове не сможет участвовать в футбольных матчах, если в его теле будет установлен дефибриллятор. Именно из-за подобной ситуации «Интер» был вынужден попрощаться с датским полузащитником Кристианом Эриксеном после аналогичной операции.

Врачи также отмечают, что в будущем игрок может отказаться от дефибриллятора.

Эдоардо Бове принадлежит итальянской «Роме», за которую выступает украинский форвард Артем Довбик. В «Фиорентине» Бове играет на правах аренды.

1 декабря, в матче 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером», Эдоардо Бове упал на газон во время игры.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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