Полузащитник Фиорентины, перенесший инфаркт, готовится к операции

22-летний итальянский полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове согласился на установку подкожного съемного дефибриллятора.

Как информирует издание TNTSports со ссылкой на врачей, операция запланирована на 10 декабря, после чего футболиста выпишут из больницы.

Согласно итальянскому законодательству, Бове не сможет участвовать в футбольных матчах, если в его теле будет установлен дефибриллятор. Именно из-за подобной ситуации «Интер» был вынужден попрощаться с датским полузащитником Кристианом Эриксеном после аналогичной операции.

Врачи также отмечают, что в будущем игрок может отказаться от дефибриллятора.

Эдоардо Бове принадлежит итальянской «Роме», за которую выступает украинский форвард Артем Довбик. В «Фиорентине» Бове играет на правах аренды.

1 декабря, в матче 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером», Эдоардо Бове упал на газон во время игры.

A intervenção cirúrgica faz parte do protocolo de saúde do hospital em que Edoardo Bove está internado, pelo o mesmo ter chegado ao local com um problema de natureza cardíaca. Com o desfibrilador subcutâneo removível implantado, o meia de 22 anos poderá receber alta.



