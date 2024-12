8 декабря, после матча «Тоттенхэм» – «Челси» (3:4), главный тренер «аристократов» Энцо Мареска высказался о шансах его клуба в борьбе за чемпионство в АПЛ:

«Арсенал, Сити и Ливерпуль, наверное, не поскользнутся, как Марк Кукурелья! Если серьезно, мы не готовы, мы далеки от этих команд. Мы сосредоточены на том, чтобы день за днем пытаться улучшить нашу команду».

В турнирной таблице «Челси», имея в своем активе 31 очко, занимает второе место. Первую позицию занимает «Ливерпуль», у которого 35 очков и одна игра в запасе.

Ранее появилось фото, на котором Марк Кукурелья выбросил свои бутсы после игры.

