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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 08:24 | Обновлено 07 декабря 2024, 09:33
442
0

Назван лучший тренер УПЛ в ноябре. Не Ротань и не Шовковский

Олег Шандрук получил признание за плодотворную работу во главе «Вереса»

07 декабря 2024, 08:24 | Обновлено 07 декабря 2024, 09:33
442
0
Назван лучший тренер УПЛ в ноябре. Не Ротань и не Шовковский
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук признан лучшим наставником ноября в Украинской Премьер-лиге, об этом пишет официальный сайт лиги.

Специалист победил по итогам голосования болельщиков, набрав 30 процентов голосов. Вторым стал Руслан Ротань из «Александрии» (24,3%). На третьей позиции представитель «Карпат» Владислав Лупашко (23,6%). Четвертая позиция у тренера «Кривбасса» Юрия Вернидуба (22,1%).

В ноябре «Верес» провел 4 матча в УПЛ – 2 победы, 2 ничьи. Команда выиграла у «Движения» (2:0) и ЛНЗ (2:1). Вничью завершились матчи с «Оболонью» (0:0) и «Александрией» (1:1).

В нынешнем сезоне «Верес» занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ. У подопечных Олега Шандрука в своем активе 19 турнирных пунктов после 15 сыгранных матчей.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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