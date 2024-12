Ман Юнайтед планирует бесплатно переманить звезду Баварии. Что известно?

Руководство «Манчестер Юнайтед» надеется бесплатно подписать канадского защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса следующим летом.

По информации немецкого журналиста Кристиана Фалька, «красные дьяволы» хотят в январе встретиться с 24-летним канадцем и его агентом.

Нынешний контракт Альфонсо Дэвиса с Баварией рассчитан на лето 2025 года. Руководство «Баварии» пока не согласились продлить с ним соглашение на условиях, которые требует игрок – зарплата в размере 16 миллионов евро в год и 15 миллионов подписного бонуса.

В настоящее время «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. У подопечных Венсана Компани есть 30 турнирных баллов после 12 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Дэвис может пойти на уступки, подписав новое соглашение с «Баварией».

