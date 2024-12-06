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Германия
06 декабря 2024, 11:32 | Обновлено 06 декабря 2024, 11:33
404
0

Ман Юнайтед планирует бесплатно переманить звезду Баварии. Что известно?

Альфонсо Дэвис до сих пор не определился со своим будущим

06 декабря 2024, 11:32 | Обновлено 06 декабря 2024, 11:33
404
0
Ман Юнайтед планирует бесплатно переманить звезду Баварии. Что известно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Руководство «Манчестер Юнайтед» надеется бесплатно подписать канадского защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса следующим летом.

По информации немецкого журналиста Кристиана Фалька, «красные дьяволы» хотят в январе встретиться с 24-летним канадцем и его агентом.

Нынешний контракт Альфонсо Дэвиса с Баварией рассчитан на лето 2025 года. Руководство «Баварии» пока не согласились продлить с ним соглашение на условиях, которые требует игрок – зарплата в размере 16 миллионов евро в год и 15 миллионов подписного бонуса.

В настоящее время «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. У подопечных Венсана Компани есть 30 турнирных баллов после 12 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Дэвис может пойти на уступки, подписав новое соглашение с «Баварией».

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Олег Вахоцкий Источник
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