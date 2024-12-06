Ман Юнайтед планирует бесплатно переманить звезду Баварии. Что известно?
Альфонсо Дэвис до сих пор не определился со своим будущим
Руководство «Манчестер Юнайтед» надеется бесплатно подписать канадского защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса следующим летом.
По информации немецкого журналиста Кристиана Фалька, «красные дьяволы» хотят в январе встретиться с 24-летним канадцем и его агентом.
Нынешний контракт Альфонсо Дэвиса с Баварией рассчитан на лето 2025 года. Руководство «Баварии» пока не согласились продлить с ним соглашение на условиях, которые требует игрок – зарплата в размере 16 миллионов евро в год и 15 миллионов подписного бонуса.
В настоящее время «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. У подопечных Венсана Компани есть 30 турнирных баллов после 12 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что Дэвис может пойти на уступки, подписав новое соглашение с «Баварией».
✅ Manchester United have asked Alphonso Davies (24) and his Manager for a Meeting in January— Christian Falk (@cfbayern) December 5, 2024
❇️ Davies is a free Agent in Summer and he can then negotiate and sign with another club from January 1st
❇️ Bayern have not yet accepted the demand of €16 million salary per year and… pic.twitter.com/9nKqLx1NhV
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