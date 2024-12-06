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  4. «Пугает меня до смерти». Легенда Арсенала оценил игру Зинченко в матче с МЮ
Англия
06 декабря 2024, 09:12 | Обновлено 06 декабря 2024, 10:10
3327
1

«Пугает меня до смерти». Легенда Арсенала оценил игру Зинченко в матче с МЮ

Иан Райт остался недоволен действиями Александра

06 декабря 2024, 09:12 | Обновлено 06 декабря 2024, 10:10
3327
1
«Пугает меня до смерти». Легенда Арсенала оценил игру Зинченко в матче с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Легенда лондонского Арсенала Иан Райт критически оценил игру украинского защитника «канониров» Александра Зинченко в матче 14 тура с Манчестер Юнайтед.

Еще до начала встречи бывший футболист в прямом эфире The Overlap заявил: «Не буду врать, меня беспокоит наш левый фланг». Уже во время матча после одного из нарушений правил со стороны Александра перед штрафной Арсенала Райт сказал: «Он пугает меня до смерти».

Похвалу от легенды «канониров» украинец «заслужил» лишь перед своей заменой на 71-й минуте, когда он покидал поле. Тогда Райт отметил: «Знаешь что, ты - молодец... это хорошее решение для тебя».

Арсенал победил Манчестер Юнайтед со счётом 2:0. Для Зинченко это был 9-й матч в составе «канониров» в текущем сезоне. Результативных действий в активе Александра нет.

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Иан Райт Александр Зинченко Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Арсенал - Манчестер Юнайтед
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Ddd196
Просто Зінченко не захисник 
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