«Пугает меня до смерти». Легенда Арсенала оценил игру Зинченко в матче с МЮ

Легенда лондонского Арсенала Иан Райт критически оценил игру украинского защитника «канониров» Александра Зинченко в матче 14 тура с Манчестер Юнайтед.

Еще до начала встречи бывший футболист в прямом эфире The Overlap заявил: «Не буду врать, меня беспокоит наш левый фланг». Уже во время матча после одного из нарушений правил со стороны Александра перед штрафной Арсенала Райт сказал: «Он пугает меня до смерти».

Похвалу от легенды «канониров» украинец «заслужил» лишь перед своей заменой на 71-й минуте, когда он покидал поле. Тогда Райт отметил: «Знаешь что, ты - молодец... это хорошее решение для тебя».

Арсенал победил Манчестер Юнайтед со счётом 2:0. Для Зинченко это был 9-й матч в составе «канониров» в текущем сезоне. Результативных действий в активе Александра нет.