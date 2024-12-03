Раскрылся при Фонсеке. Милан готовит новый контракт для неожиданного лидера
Тиджани Рендерс близок к подписанию нового соглашения
Руководство итальянского «Милана» намерено пролонгировать контакт с полузащитником команды Тиджани Рендерсом, об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.
«Я собираюсь подписать новое соглашение с "Миланом" и я очень счастлив! Это большой клуб, и продлить контракт только после одного сезона означает много. Я еще не подписал контракт, но мы уже почти достигли согласия», - сказал Тиджани.
Нынешнее соглашение нидерландского полузащитника с итальянским грандом действует до лета 2028 года. Детали нового контракта пока не разглашаются.
Нидерландский хавбек проводит отличный сезон в составе «Милана», в 17 матчах этого сезона отличившись 6 голами и 3 ассистами.
Ранее сообщалось, что «Милан» проявляет интерес к одноклубнику Виктора Цыганкова.
🚨🔴⚫️ Tijjani Reijnders confirms story from last month: “I’m set to sign new deal at AC Milan and I’m so happy!”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2024
“This is a massive club and to extend after just one season means a lot. I didn’t sign yet but we’re almost there”, told Ziggo. pic.twitter.com/NZVkC5CwfR
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