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Италия
03 декабря 2024, 11:23 | Обновлено 03 декабря 2024, 11:24
295
1

Раскрылся при Фонсеке. Милан готовит новый контракт для неожиданного лидера

Тиджани Рендерс близок к подписанию нового соглашения

03 декабря 2024, 11:23 | Обновлено 03 декабря 2024, 11:24
295
1
Раскрылся при Фонсеке. Милан готовит новый контракт для неожиданного лидера
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиджани Рендерс

Руководство итальянского «Милана» намерено пролонгировать контакт с полузащитником команды Тиджани Рендерсом, об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.

«Я собираюсь подписать новое соглашение с "Миланом" и я очень счастлив! Это большой клуб, и продлить контракт только после одного сезона означает много. Я еще не подписал контракт, но мы уже почти достигли согласия», - сказал Тиджани.

Нынешнее соглашение нидерландского полузащитника с итальянским грандом действует до лета 2028 года. Детали нового контракта пока не разглашаются.

Нидерландский хавбек проводит отличный сезон в составе «Милана», в 17 матчах этого сезона отличившись 6 голами и 3 ассистами.

Ранее сообщалось, что «Милан» проявляет интерес к одноклубнику Виктора Цыганкова.

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Тиджани Рейндерс Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Паулу Фонсека Фабрицио Романо
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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Saar
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