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04 декабря 2024, 09:56 |
338
0

Роналдиньо, Бэйл и другие: 5 звезд, которые не любят смотреть футбол

Далеко не все топ-футболисты влюблены в игру №1...

04 декабря 2024, 09:56 |
338
0
Роналдиньо, Бэйл и другие: 5 звезд, которые не любят смотреть футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо

Для многих это может стать сюрпризом, но есть ряд звездных футболистов, которые не любят смотреть футбол, и в свободное время занимаются другими своими интересами.

Для них футбол – это профессия, это тот вид спорта, в котором они хороши. Сегодня мы расскажем вам про 5 таких уникальных случаев.

Роналдиньо

В 2021-м году в интервью известному испанскому стримеру Ибаи Льяносу Роналдиньо сказал: «Я никогда не любил смотреть футбол. Мне нравится смотреть яркие моменты и голы, но я никогда не любил смотреть 90 минут матча».

Роналдиньо известен своей любовью к игре, но смотреть как играют другие на протяжении 90 минут – это выше его сил.

Гарет Бэйл

Гарет Бэйл – фанат гольфа, не футбола. В 2018-м году в интервью ESPN валлиец заявил: «Я не очень-то смотрю футбол, если честно, я лучше посмотрю гольф».

Эта информация не должна никого удивить, так все знают насколько мадридский «Реал» настрадался с «гольфистом», когда Гарет окончательно потерял интерес к игре и стал всё чаще травмироваться.

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Марк-Андре Тер Штеген

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в интервью El Pais признался: «Люди смеются, когда я говорю им, что ничего не смыслю в футболе. Я не смотрю много матчей, за исключением тех случаев, когда есть хорошие игры или когда мне особенно интересна одна из них».

Марк-Андре зачастую не знает большинство футболистов против которых играет. Исключением являются игроки, которых выделяет тренерский штаб перед игрой.

Карлос Тевес

Карлос Тевес – ещё один звездный футболист, которому не интересно даже Эль-Класико: «Я не люблю футбол. Если показывают матч «Барселона» - «Реал Мадрид», а на другом канале идет турнир по гольфу, я смотрю гольф. Я никогда не был фанатиком игр. Мне нравится играть, чтобы мяч был у меня под ногами».

Бен Уайт

Защитник «Арсенала» Бен Уайт в интервью Sky Sports в 2023-м году рассказал: «Я слежу за своей игрой из аналитических соображений. Может быть, я иногда смотрю сборную Англию, но я всегда чем-то занят. Я бы не стал просто садиться и смотреть игру. Я никогда не смотрел футбол, когда был моложе. И сейчас не смотрю. Я просто любил эту игру, я всегда играл в нее, но никогда не смотрел».

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Роналдиньо Гарет Бэйл Бен Уайт Карлос Тевес Марк-Андре тер Штеген
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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