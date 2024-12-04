Александр МАРТЫНЮК: «Динамо – лидер УПЛ, поэтому будет тяжело»

Защитник «Александрии» Александр Мартынюк поделился мнениями по поводу предстоящего поединка против киевского Динамо в рамках УПЛ.

‒ Впереди две игры против «Динамо». Первая – уже совсем близко, как готовитесь?

‒ Мало времени, но стараемся подготовиться и разобрать соперника. Готовим собственные тактики и план, как им противостоять. Будем играть на победу и выкладываться по полной.

‒ Чувствуете ли определенную усталость после «Черноморца»?

– Да, конечно, потому что сыграл 90 минут, играем через два дня на третий, чуть не успели восстановиться. Ничего, делаем процедуры, восстанавливаемся и готовимся на «Динамо».

‒ Руслан Петрович уже рассказывал предварительный план на игру?

– Все непосредственно перед игрой уже будет. И стартовый состав и план на игру.

– Смотрели ли матчи «Динамо» в еврокубках? Что думаете в целом об их выступлениях?

‒ Выступление, конечно, не самое лучшее, но «Динамо» в целом хорошая команда, имеет качественную ротацию, где можно заменить одного игрока на другого и ничего не изменится. Все игроки высокого класса могут заменить друг друга и игра от этого не пострадает. Они достаточно хорошо смотрятся в УПЛ в этом году. В еврокубках немного не везет, но думаю, что с такой игрой они могут хорошо демонстрировать свой уровень.

‒ Будет ли преимуществом «Динамо», что они играют в подобном ритме: со второго дня на третий уже пол сезона, а «Александрия» имеет подобную практику только во время матчей Кубка Украины?

– Не знаю, может, будет преимуществом, а может и нет. Может, они уже замучены, потому что до конца этой половины сезона осталось всего три тура. Им будет нелегко в таком темпе, учитывая длинные переезды. Обеим командам в центральном матче тура будет непросто. «Динамо» – лидер УПЛ, поэтому ожидаю интересную и тяжелую игру. Надо желать победить, бороться и идти в нашу цель.

Матч «Александрия» – «Динамо» запланирован на 4 декабря. Стартовый свисток раздастся в 15:30.