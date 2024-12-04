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Испания
04 декабря 2024, 09:51 | Обновлено 04 декабря 2024, 09:53
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Ханс-Дитер ФЛИК: «Счастлив, что ужасный ноябрь закончился»

Тренер «Барселоны» о матче с «Мальоркой»

04 декабря 2024, 09:51 | Обновлено 04 декабря 2024, 09:53
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Ханс-Дитер ФЛИК: «Счастлив, что ужасный ноябрь закончился»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал разгромную победу своих подопечных над «Мальоркой» в рамках Ла лиги (5:1).

«Конечно, я доволен. В первом тайме у нас было много моментов и забили, но они сравняли. Счастлив, что ужасный ноябрь закончился и начался декабрь.

Почему в старте не вышел Роберт? Левандовски нуждался в отдыхе, нам нужно заботиться о нем. Кроме того, Ферран провел очень хороший матч и забил первый гол. Это очень важно для него. Когда он нам нужен, он рядом. Сегодня не было необходимости выпускать Левандовского. Честно говоря, вчера я не увидел полной мощи у него и подумал, что дать ему отдых было бы хорошей идеей. Он очень много играл», – ответил Флик.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает первое место, имея в активе 37 очков.

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Ханс-Дитер Флик Барселона Мальорка чемпионат Испании по футболу Ла Лига Роберт Левандовски Ферран Торрес
Андрій Вітренко Источник: AS
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