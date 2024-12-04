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  4. ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
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04 декабря 2024, 08:53 |
1562
0

ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм

Маркус Рэшфорд недолго грустил после расставания с «любовью всей его жизни»

04 декабря 2024, 08:53 |
1562
0
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
Instagram. Грэйс Роза Джексон

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд обзавелся новой девушкой, сообщают английские таблоиды.

27-летний футболист встречается со звездой реалити-шоу «Остров любви» Грэйс Розой Джексон.

Иностранная пресса уже называет Маркуса и Грэйс «новыми Дэвидом и Викторией Бекхэм».

«Грэйс имеет потенциал стать следующей Викторией Бекхэм – она уже знакома с индустрией и сделает много полезного для Маркуса.

Маркусу 27 лет и, если он умный, будет смотреть дальше своей футбольной карьеры. Может пойти по следам Дэвида Бекхэма. Он занимался спортивной одеждой, но в остальном был сдержанным. Интересно посмотреть, куда его приведет влияние женщины, которую он любит», – сообщил источник изданию The Sun.

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По информации издания «Game, set and match», Маркус и Грэйс отлично ладят и их роман стартовал в сентябре, когда футболист и девушка окончательно разошлись со своими бывшими. Рэшфорд регулярно устраивает красавице свидания в Чешире, где у Маркуса находится его великолепный дом.

Грэйс Роза Джексон до реалити-шоу, где она стала знаменитой в Великобритании, занималась моделлингом и сумела собрать на своей странице в Instagram уже 601 тысячу фолловеров.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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