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  4. Обнародованы лучшие матчи и главные сенсации 2024 года в мужском теннисе
ATP
04 декабря 2024, 09:41 |
106
0

Обнародованы лучшие матчи и главные сенсации 2024 года в мужском теннисе

Лучшим поединком в Туре признан финал в Пекине, а лучшим на Слэмах – игра 3го раунд РГ

04 декабря 2024, 09:41 |
106
0
Обнародованы лучшие матчи и главные сенсации 2024 года в мужском теннисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Карлос Алькарас

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) обнародовала список лучших матчей на уровне Тура и турнирах Grand Slam, а также определила главные сенсации на «Слэмах» и в Туре.

Пять лучших матчей на турнирах АТР

  1. Финал АТР 1000 в Пекине: Карлос Алькарас – Янник Синнер – 6:7, 6:4, 7:6
  2. 1/2 финала АТР 1000 в Цинциннати: Янник Синнер – Александр Зверев 7:6, 5:7, 7:6
  3. 1/2 финала АТР 1000 в Монте-Карло: Стефанос Циципас – Янник Синнер – 6:4, 3:6, 6:4
  4. Финал АТР 500 в Гамбурге: Артур Фис – Александр Зверев – 6:3, 3:6, 7:6
  5. Матч финального противостояния United Cup: Александр Зверев – Хуберт Хуркач – 6:7, 7:6, 6:4

Пять лучших матчей на турнирах Grand Slam

  1. 3-й раунд Ролан Гаррос: Новак Джокович – Лоренцо Музетти – 7:5, 6:7, 2:6, 6:3, 6:0
  2. Финал Australian Open: Янник Синнер – Даниил Медведев – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3
  3. 1/2 финала Ролан Гаррос: Карлос Алькарас – Янник Синнер – 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3
  4. 3-й раунд Уимблдона: Карлос Алькарас – Фрэнсис Тиафо – 5:7, 6:2, 4:6, 7:6, 6:2
  5. 3-й раунд US Open: Фрэнсис Тиафо – Бен Шелтон – 4:6, 7:5, 6:7, 6:4, 6:3

Пять главных сенсаций на турнирах АТР

  • 3-й раунд АТР 1000 в Индиан Уэллсе: Лука Нарди – Новак Джокович – 6:4, 3:6, 6:3
  • 1/4 финала АТР 250 в Дохе: Якуб Меншик – Андрей Рублев – 6:4, 7:6
  • 1/4 финала АТР 1000 в Шанхае: Томаш Махач – Карлос Алькарас – 7:6, 7:5
  • 1-й раунд АТР 500 в Рио: Жоау Фонсека – Артур Фис – 6:0, 6:4
  • 2-й раунд АТР 1000 в Мадриде: Тиаго Монтейро – Стефанос Циципас – 6:4, 6:4

Пять главных сенсаций на турнирах Grand Slam

  1. 2-й раунд US Open: Ботик Ван де Зандсхулп – Карлос Алькарас – 6:1, 7:5, 6:4
  2. 2-й раунд Australian Open: Артур Казо – Хольгер Руне – 7:6, 6:4, 4:6, 6:3
  3. 1-й раунд Уимблдона: Франсиско Комесанья – Андрей Рублев – 6:4, 5:7, 6:2, 7:6
  4. 3-й раунд US Open: Алексей Попырин – Новак Джокович – 6:4, 6:4, 2:6, 6:4
  5. 1-й раунд Уимблдона: Джованни Мпеши Перрикар – Себастьян Корда – 7:6, 6:7, 7:6, 6:3
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ATP Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер Новак Джокович Лоренцо Музетти Лука Нарди Ботик ван де Зандсхулп
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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