Обнародованы лучшие матчи и главные сенсации 2024 года в мужском теннисе

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) обнародовала список лучших матчей на уровне Тура и турнирах Grand Slam, а также определила главные сенсации на «Слэмах» и в Туре.

Пять лучших матчей на турнирах АТР

Финал АТР 1000 в Пекине: Карлос Алькарас – Янник Синнер – 6:7, 6:4, 7:6 1/2 финала АТР 1000 в Цинциннати: Янник Синнер – Александр Зверев 7:6, 5:7, 7:6 1/2 финала АТР 1000 в Монте-Карло: Стефанос Циципас – Янник Синнер – 6:4, 3:6, 6:4 Финал АТР 500 в Гамбурге: Артур Фис – Александр Зверев – 6:3, 3:6, 7:6 Матч финального противостояния United Cup: Александр Зверев – Хуберт Хуркач – 6:7, 7:6, 6:4

Пять лучших матчей на турнирах Grand Slam

3-й раунд Ролан Гаррос: Новак Джокович – Лоренцо Музетти – 7:5, 6:7, 2:6, 6:3, 6:0 Финал Australian Open: Янник Синнер – Даниил Медведев – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 1/2 финала Ролан Гаррос: Карлос Алькарас – Янник Синнер – 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 3-й раунд Уимблдона: Карлос Алькарас – Фрэнсис Тиафо – 5:7, 6:2, 4:6, 7:6, 6:2 3-й раунд US Open: Фрэнсис Тиафо – Бен Шелтон – 4:6, 7:5, 6:7, 6:4, 6:3

Пять главных сенсаций на турнирах АТР

3-й раунд АТР 1000 в Индиан Уэллсе: Лука Нарди – Новак Джокович – 6:4, 3:6, 6:3

1/4 финала АТР 250 в Дохе: Якуб Меншик – Андрей Рублев – 6:4, 7:6

1/4 финала АТР 1000 в Шанхае: Томаш Махач – Карлос Алькарас – 7:6, 7:5

1-й раунд АТР 500 в Рио: Жоау Фонсека – Артур Фис – 6:0, 6:4

2-й раунд АТР 1000 в Мадриде: Тиаго Монтейро – Стефанос Циципас – 6:4, 6:4

Пять главных сенсаций на турнирах Grand Slam