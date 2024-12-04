Карраско изменил менталитет ЛНЗ, но не улучшил результаты. Испанца уволят?

Летом нынешнего года в ЛНЗ решили пойти на существенные перемены, завершив сотрудничество с белорусом Олегом Дулубом и назначив новым главным тренером первой команды испанца Андреса Карраско. Уже тогда это назначение выглядело достаточно рискованным, так как в целом новоиспеченный наставник ЛНЗ к своим 46 годам в плане профессиональной тренерской карьеры мог однозначно похвастаться только результатами работы с тбилисским «Динамо», а все остальные записи в его резюме говорили лишь об одном – Карраско неплохо себя проявлял как методист и тренер в молодежных командах, как ассистент главного тренера или технический работник, но вот по должности наставника взрослых коллективов вопросов хватало.

Само по себе назначение Карраско в ЛНЗ не стало сенсацией. В руководстве черкасского клуба давно давали понять, что достаточно консервативные методы работы Дулуба, скажем так, не совсем вписываются в концепцию перспективного развития ЛНЗ как субъекта футбольной деятельности. Но белорус был нужен на этапе становления, когда команде требовалось подтвердить свое право пребывания в элите украинского футбола, закрепиться в Премьер-лиге.

С приходом Карраско в ЛНЗ, наконец, заговорили о том, что теперь команда из Черкасс сможет кардинальным образом изменить свою стилистику и начнет делать ставку на проактивный комбинационный футбол. И подобного рода концепция имеет смысл, учитывая вектор развития нынешнего ЛНЗ. Не будем забывать, что черкасский клуб в настоящий момент, если опираться на статистику Transfermarkt, наряду с «Полесьем» является лидером УПЛ по количеству легионеров в составе. Их у ЛНЗ аж 12, и в некоторых матчах национального первенства тренерскому штабу приходится всерьез ломать голову, как соответствовать нормам лимита на иностранных игроков, позволяющим одновременно появляться на поле не более чем семи легионерам.

Вполне очевидно, что своей кадровой политикой ЛНЗ показывает желание стать таким себе клубом-трамплином для талантливых иностранцев, где последние могли бы проявить себя в отнюдь не самом слабом чемпионате европейского континента, а затем уехать в более интересную и сильную лигу, попутно принеся (что вполне естественно!) финансовую прибыль черкасскому клубу. Для того, чтобы легионеры могли как можно лучше проявлять себя, в ЛНЗ смекнули, что команда должна не просто отстаивать всеми правдами и неправдами результат на поле, но и играть в футбол – стараться почаще атаковать, создавать сопернику проблемы в обороне, действовать агрессивно и в какой-то степени рискованно. В конце концов, как известно, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Где-то по этой логике и решили пойти в ЛНЗ, назначая Карраско.

И в целом испанец за несколько месяцев работы действительно сумел изменить некоторые моменты в команде. Нынешний ЛНЗ ментально куда более свободная команда, чем коллектив, который был в подчинении у Олега Дулуба. Вряд ли стоит всерьез изучать статистику нынешнего сезона УПЛ, чтобы понять, что ЛНЗ находится среди лидеров дивизиона по такому показателю, как владение мячом – это абсолютно очевидно для всех, кто старается стабильно смотреть за поединками команды Карраско в чемпионате.

Да, порой ставка на подобное дает сбой, как это случилось в 9-м туре против «Шахтера» (1:5). Тогда «горняки» уже к 57-й минуте вели в счете 5:0, и если бы продолжили действовать с максимальной агрессией и желанием, то к финальному свистку счет на табло мог бы стать уже двузначным. Однако в целом подкупает то, что Карраско дает понять всем – вне зависимости от соперника его команда будет стараться играть в свой футбол, а не выстраивать несколько эшелонов обороны в надежде на то, что фаворит в какой-то момент банально разобьет о нее свой лоб, и тем удастся урвать ничью, а если сильно повезет, то еще и добыть победу с верой в шальную контратаку.

С другой стороны, вполне очевидно, что при таких результатах Карраско будет подвергаться критике. И если после крупного поражения от «Шахтера» нашлось не так много желающих кинуть камень в испанского тренера, то вот серия недавних неудачных результатов черкасской команды привела к тому, что в СМИ начали «сливать» якобы инсайды о том, что в ЛНЗ назревает смена тренерского штаба. Что на самом деле творится «за кулисами» мы сейчас гадать не будем, а просто доверимся публичному выступлению генерального директора черкасского клуба Андрея Колесника, который заявил о том, что у Карраско нет причин волноваться за свое будущее в ЛНЗ, ведь его нынешней работой в целом довольны.

Что правда, опытные футбольные болельщики прекрасно знают, что сегодня нам могут рассказывать о полном доверии к тренеру, а уже завтра – отправить его в отставку, снабдив такой характеристикой, что никакого «волчьего билета» не потребуется. Да и в ЛНЗ нечто подобное уже происходило с предшественником Карраско Дулубом, которого тот же Колесник публично выставил еще тем скрягой.

ФК ЛНЗ. Андерс Карраско

Поэтому давайте рассуждать рационально. И ключевой аргумент, говорящий явно не в пользу Карраско заключается в том, что испанец глобально не сумел улучшить результаты черкасской команды. Если после пятнадцати матчей в минувшем сезоне УПЛ на счету ЛНЗ под руководством Дулуба было 17 очков (4 победы, 5 ничьих, 6 поражений, разница мячей: 14:17), то сейчас их в активе черкасчан ненамного больше – только 18 (5 побед, 3 ничьи, 7 поражений, разница мячей: 16:22). Как видим, стилистика стилистикой, менталитет менталитетом, а с точки зрения показателей в турнирной таблице практически ничего не поменялось, хотя должно было поменяться в лучшую сторону, ведь год назад ЛНЗ являлся безусловным дебютантом элитарного дивизиона, и очень тяжело стартовал на более высоком уровне, сумев более менее «опериться» только ближе к концовке чемпионата.

Да и в целом нынешний состав ЛНЗ вполне позволяет руководству этого клуба ждать от подопечных решения такой амбициозной задачи, как попадание в еврокубки. А это, между прочим, еще больше усилит трансферные позиции клуба, позволив повысить капитализацию отдельных игроков первой команды.

Да, и сейчас, если доверять слухам, к футболистам ЛНЗ уже есть интерес из-за рубежа. В частности, к 26-летнему центральному хавбеку Мухаррему Яшари вроде бы как присматриваются «Нюрнберг», «Арис», а также неназванные клубы из Франции и Чехии. И якобы у черкасского клуба зимой может возникнуть шанс выручить за косовара около 1 миллиона евро, в то время как покупали его лишь за 50 тысяч (что правда, конкретно эти данные с портала Transfermarkt справедливо вызывают определенные сомнения).

Есть у ЛНЗ и другие интересные легионеры, которые могут совсем ненадолго задержаться в УПЛ, если продолжат прогрессировать. В частности, под руководством Карраско очень неплохо себя показывают африканцы Молло Бессала и Фрэнсис Момо – два настырных игрока атаки, имеющих весьма сбалансированные профайлы и перспективу для дальнейшего профессионального роста.

С другой стороны, есть к тренерскому штабу Карраско и вполне справедливые вопросы по работе с кадрами. Ключевой из них – неспособность вывести на былой уровень футбола некогда одного из лучших легионеров УПЛ (тогда еще в рядах «Ворсклы») Оливье Тилля. 27-летний люксембуржец после начала полномасштабной фазы войны покинул Украину, однако в феврале нынешнего года вернулся, оформив двухлетнее трудовое соглашение с черкасчанами. Первые несколько месяцев Тилль адаптировался к новому коллективу, однако с приходом Карраско была надежда, что Оливье опять «зажжет» по полной, как в сезоне-2021/22, но пока легионер из Люксембурга не слишком-то и выделяется. Справедливости ради, стоит отмечать, что в 2022-м, вскоре после отъезда из Украины, Тилль порвал крестообразные связки колена и длительное время был вне футбола. Возможно, то обстоятельство и повлияло на игрока, но как минимум Карраско не сумел пока найти способы и методы для того, чтобы попробовать вернуть Оливье «второе дыхание» и в буквальном смысле этого слова реанимировать карьеру.

Да и история с некогда одним из лидеров черкасской команды Сергеем Шестаковым также не добавляет вистов Карраско. Футболист, который в минувшем сезоне сыграл 26 поединков в УПЛ (3 гола, 1 ассист), прошел летние сборы уже у испанского наставника, вдруг оказался абсолютно ненужным и был переведен в команду U-19. Причем, если доверять самому Шестакову, так как Карраско эту ситуацию никак не комментировал вообще, такому решению главного тренера даже не предшествовал разговор с футболистом. Получается, что испанец не пожелал потратить буквально несколько минут своего ценного времени, чтобы лично объяснить отнюдь незаурядному исполнителю свой выбор, а это – своего рода маркер уровня коммуникации, которую предпочитает выстраивать Андрес со своими подопечными.

Что ждет Карраско в ЛНЗ? Сам испанец убежден в том, что «однажды все изменится». И, нужно признать, в этом он абсолютно гениален, так как перемены черкасской команде точно нужны. Только вот вопрос: произойдут ли они в плане улучшения результатов (на что, очевидно, и намекал Карраско этим своим высказыванием), или же будут заключаться в отставке испанца? Чтобы не плодить разного рода инсинуации, давайте просто немного подождем и увидим, что важнее для боссов ЛНЗ прямо сейчас: все-таки стилистическая перестройка команды, или показатели в турнирной таблице. Есть основания полагать, что еще до конца года ответ на этот вопрос мы уже получим…