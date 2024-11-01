Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидера ЛНЗ перевели в U-19. Футболист объяснил решение Карраско
Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 09:17 | Обновлено 01 ноября 2024, 09:18
676
0

Лидера ЛНЗ перевели в U-19. Футболист объяснил решение Карраско

Сергей Шестаков поддерживает форму с юношеской командой

01 ноября 2024, 09:17 | Обновлено 01 ноября 2024, 09:18
676
0
Лидера ЛНЗ перевели в U-19. Футболист объяснил решение Карраско
ЛНЗ. Сергей Шестаков

Один из лидеров прошлогоднего ЛНЗ Сергей Шестаков оказался ненужным нынешнему тренерскому штабу. Сергей объяснил, почему согласился поддерживать форму с командой U-19.

– Почему вы оказались ненужным основе?

– Летом пришел новый тренер Андрес Карраско, начались перемены в команде. Я прошел все собрания, однако где-то за неделю-две до начала сезона генеральный директор клуба сообщил, что тренер не видит меня в команде. То есть я должен был принять решение: покинуть клуб или остаться в U-19.

– Вам кто-то объяснил причины такого решения?

– Ни с главным тренером, ни с его помощниками я не разговаривал. Никто ясно мне ничего не объяснил. Может, не захотели, может, на то были другие причины. Менеджмент только донес, что Карраско не видит меня в команде!

В футболе такое бывает, что когда меняется тренер, то наступают перемены. Я был во многих командах и часто переживал подобные моменты. Одни футболисты уходят, а другие приходят на смену. Я ведь не могу нравиться всем подряд. У тренера есть свое видение команды, под которое он подбирает исполнителей.

– Как у вас с Карраско вообще отношения сложились?

– Он хороший тренер. Я все понимал на тренировках, потому что свободно говорю по-английски. Делал от себя максимум.

Честно говоря, я не ожидал такого хода событий. Бывает, когда приходит новый тренер, он говорит, кто ему нужен, а кто нет. Тогда всем легче. А так я прошел все собрания и готовился к старту чемпионата, а мне сказали, что я не нужен. Это было очень странно для меня. И я не знал, что делать, и они ждали игроков, не прошедших собрание. Ну, это такое.

ЛНЗ неожиданно вылетело из Кубка Украины, проиграв сумской «Виктории» в безумном матче.

По теме:
«Какие-то проблемы у вас». Гагарин – об идее проведения игр в Кривом Роге
ФОТО. Киевское Динамо переодело своих футболистов на Хелловин
Когда и с кем сыграют Динамо и Шахтер? Утверждено время матчей 14-го тура
Сергей Шестаков ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика
Футбол | 31 октября 2024, 10:44 11
«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика
«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика

Болельщики лондонского клуба разделились на два лагеря

Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
Футбол | 31 октября 2024, 13:02 2
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении

Энцо Мареска недоволен вылетом из Кубка

Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Бокс | 01.11.2024, 07:47
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Футбол | 31.10.2024, 13:58
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
ФОТО. Сын Лионеля Месси стал куклой-убийцей. Удивительный образ
Футбол | 01.11.2024, 04:42
ФОТО. Сын Лионеля Месси стал куклой-убийцей. Удивительный образ
ФОТО. Сын Лионеля Месси стал куклой-убийцей. Удивительный образ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
30.10.2024, 17:53 2
Бокс
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
30.10.2024, 17:22 1
Футбол
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
30.10.2024, 11:01 10
Футбол
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
31.10.2024, 12:58 10
Футбол
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
31.10.2024, 22:20 4
Бокс
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
31.10.2024, 07:48 22
Футбол
Экс-игрок команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов
Экс-игрок команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов
30.10.2024, 16:33 4
Футбол
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
30.10.2024, 08:01 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем