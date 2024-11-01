Лидера ЛНЗ перевели в U-19. Футболист объяснил решение Карраско

Один из лидеров прошлогоднего ЛНЗ Сергей Шестаков оказался ненужным нынешнему тренерскому штабу. Сергей объяснил, почему согласился поддерживать форму с командой U-19.

– Почему вы оказались ненужным основе?

– Летом пришел новый тренер Андрес Карраско, начались перемены в команде. Я прошел все собрания, однако где-то за неделю-две до начала сезона генеральный директор клуба сообщил, что тренер не видит меня в команде. То есть я должен был принять решение: покинуть клуб или остаться в U-19.

– Вам кто-то объяснил причины такого решения?

– Ни с главным тренером, ни с его помощниками я не разговаривал. Никто ясно мне ничего не объяснил. Может, не захотели, может, на то были другие причины. Менеджмент только донес, что Карраско не видит меня в команде!

В футболе такое бывает, что когда меняется тренер, то наступают перемены. Я был во многих командах и часто переживал подобные моменты. Одни футболисты уходят, а другие приходят на смену. Я ведь не могу нравиться всем подряд. У тренера есть свое видение команды, под которое он подбирает исполнителей.

– Как у вас с Карраско вообще отношения сложились?

– Он хороший тренер. Я все понимал на тренировках, потому что свободно говорю по-английски. Делал от себя максимум.

Честно говоря, я не ожидал такого хода событий. Бывает, когда приходит новый тренер, он говорит, кто ему нужен, а кто нет. Тогда всем легче. А так я прошел все собрания и готовился к старту чемпионата, а мне сказали, что я не нужен. Это было очень странно для меня. И я не знал, что делать, и они ждали игроков, не прошедших собрание. Ну, это такое.

ЛНЗ неожиданно вылетело из Кубка Украины, проиграв сумской «Виктории» в безумном матче.