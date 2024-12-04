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Эвертон
04.12.2024 21:30 - : -
Вулверхэмптон
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04 декабря 2024, 01:22 |
17
0

Эвертон – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 4 декабря в 21:30 по Киеву

04 декабря 2024, 01:22 |
17
0
Эвертон – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря на «Гудисон Парк» пройдет матч 14-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Вулверхэмптон Уондерерс». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Эвертон

Команда имеет немалые амбиции и славную историю. Но последние годы - это время постоянной борьбы за выживание. Изменить ситуацию сумел Шон Дайш. Не допустив вылета в 2023-м году, в прошлом сезоне этот менеджер сумел даже при немалом очковом штрафе закончить на безопасном 15-м месте. Казалось, что ириски будут дальше только набирать обороты. Но вместо этого они провалили старт, начав с 4-х поражений кряду и не набирая очков даже в матчах, где вели 2:0. Впрочем, после вылета из Кубка Лиги синие с Ливерпуля начали стабильно набирать баллы, пусть и в основном через ничьи. Но с Манчестер Юнайтед в прошлом туре ничего не вышло, ему уступили практически без боя, 0:4.

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Вулверхэмптон Уондерерс

Клуб вошел в прошлый сезон, получив тренера за пару дней до старта. Лопетеги, спровоцировавшего разрыв контракта, в авральном режиме тогда менял О'Нил. И в итоге получилось набрать достойные 46 очков, что принесло 14-е место. Но и тут команда неприятно удивила на старте нового сезона. К середине осени получилось взять только 1 очко в 7 первых турах АПЛ, параллельно вылетев из Кубка Лиги. Но потом чуть не взяли очки с Манчестер Сити - чемпион выиграл за счет гола Стоунза на 90+ минуте. Но потом были боевые ничьи с Брайтоном и Кристал Пэлас, а дальнейшие победы над Саутгемтпоном и Фулхэмом позволили даже покинуть зону вылета. Но в прошлом туре Борнмут охладил оптимистические ожидания. Даже на Молинью вишенки смогли закончить поединок в свою пользу. Итоговый счет был 4:2 в пользу гостей.

Статистика личных встреч

Волки выиграли пять из шести последних очных поединков, и только в мае прошлого года на Молинью закончили ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в хозяев. Дайш вполне мог пожертвовать прошлый туром, и сейчас его подопечные должны смотреться в разы солиднее. Ставим на победу хозяев поля (коэффициент - 2,11).

Прогноз Sport.ua
Эвертон
4 декабря 2024 -
21:30
Вулверхэмптон
Победа Эвертона 2.11 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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