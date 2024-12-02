Известно, когда состоится жеребьевка отбора Евро-2024/25 WU-17

6 декабря состоится жеребьевка второго раунда отбора чемпионата Европы-2024/25 (WU-17)

Девичья сборная Украины WU-17 в своей группе первого раунда в Лиге В заняла первое место и пробилась в Лигу А. Украинки находятся в четвертой корзине перед жеребьевкой.

Корзина 1 : Англия, Германия, Италия, Норвегия, Шотландия, Испания, Швейцария.

: Англия, Германия, Италия, Норвегия, Шотландия, Испания, Швейцария. Корзина 2 : Австрия, Бельгия, Чехия, Финляндия, Франция, Польша, Португалия.

: Австрия, Бельгия, Чехия, Финляндия, Франция, Польша, Португалия. Корзина 3 : Хорватия, Дания, Греция, Исландия, Нидерланды, Турция, Уэльс.

: Хорватия, Дания, Греция, Исландия, Нидерланды, Турция, Уэльс. Корзина 4: Грузия, Венгрия, Косово, Сербия, Словакия, Швеция, Украина.

Семь победителей групп Лиги А во втором раунде получат путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 4 по 17 мая 2025 года.

Команды, занявшие в группах четвертые места, сезон-2025/26 начнут в Лиге В.