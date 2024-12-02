Тоттенхэм Постекоглу: самая противоречивая команда АПЛ

«Тоттенхэм» – команда, которая умеет преподносить сюрпризы. Проблема в том, что эти сюрпризы не всегда нравятся болельщикам. В этом сезоне команда Ангелоса Постекоглу уже подарила «Ипсвичу» и «Кристал Пэлас» первые победы в сезоне, и упустила преимущество в 2 гола в матче против «Брайтона», который был практически в кармане. «Шпоры» также потеряли очки в матче со слабым «Лестером» и едва не вылетели из Кубка лиги на ранней стадии, уступая до 88-й минуты сопернику из второго дивизиона. Некоторые болельщики лондонского клуба даже начали требовать отставки тренера.

Однако были и приятные сюрпризы. «Тоттенхэм» выиграл со счетом 3:0 у «Манчестер Юнайтед» без своего капитана Сон Хын Мина и разгромил «Астон Виллу» (4:1), которая заняла четвертое место в прошлом сезоне. «Шпоры» набрали 9 очков в матчах, которые изначально проигрывали – это третий лучший показатель в Премьер-лиге. Апогеем всего этого стала разгромная победа над «Манчестер Сити» со счетом 4:0. «Шпоры» уничтожили команду, которая установила рекорд по количеству последовательных титулов в высшем дивизионе с беспрецедентными четырьмя трофеями подряд.

Это была невероятная победа. Одна из самых оглушительных в недавней истории Премьер-лиги. Но вполне возможно, что скоро снова возникнет разочарование из-за дикой непоследовательности команды. Если бы «шпоры» обыграли «Ипсвич» и удержали бы лидерство, которое, казалось, полностью контролировали в Брайтоне, то были бы третьими в таблице и, возможно, участвовали бы в чемпионской гонке. Но они отстают от лидера уже на 11 баллов. Итак, находится ли лондонский клуб на грани чего-то великого под руководством Постекоглу? Или даже с такой яркой игрой и прогрессивным тренером «Тоттенхэм» останется за пределами топ-4?

Статистика показывает, что «шпоры» могут быть действительно хорошей командой, занимая первое место в Премьер-лиге по нескольким ключевым показателям. Они являются самой результативной командой АПЛ с 28 голами и лидируют по ожидаемым голам без пенальти с 24,2 xG. Лондонцы также забили как минимум на 4 мяча больше с быстрых прорывов (9), чем любая другая команда Премьер-лиги, и нанесли больше ударов из таких ситуаций, чем все остальные (25). Они также лидируют в АПЛ в этом сезоне по попыткам прессинга в последней трети поля (959), попыткам прессинга в последней трети поля, приводящим к потере мяча (158) и общему количеству возвратов владения в последней трети (80).

«Тоттенхэм» входит в состав двух или трех лучших команд лиги во многих других областях, что показывает, насколько «шпоры» последовательны в атаке. «Тоттенхэм» занимает второе место в текущем сезоне АПЛ по владению мячом (59,9%), ударам (198), успешным передачам на половине поля соперника (2828) и касаниям мяча в штрафной площади соперника (455). Между тем, «шпоры» в настоящее время занимают третье место по ударам в створ ворот (76) и общей точности передач (86,3%). При этом они выиграли только половину своих матчей в Премьер-лиге и проиграли почти столько же. У них столько же поражений, сколько у половины команд, которые сейчас находятся в нижней части таблицы.

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Что же происходит с «Тоттенхэмом»? Как команда может быть настолько плохой, чтобы проиграть дома «Ипсвичу» на одной неделе, и достаточно хорошей, чтобы разгромить одну из величайших команд в истории современного футбола на следующей? Некоторые ответы лежат на поверхности. Несмотря на явную силу «Тоттенхэма» в атаке, защита остается серьезной проблемой. «Шпоры» занимают 7-е место в лиге по ожидаемым пропущенным голам (15,3 xG). С одной стороны, лондонцы не пропускают слишком много ударов. С другой, они, как правило, позволяют своим соперникам реализовать по крайней мере один очень хороший момент в каждом матче. И это большая проблема.

Второе, что следует отметить, — это то, что «Тоттенхэм» уже испытывает проблемы с календарем. «Шпоры» сыграли всего 41 матч за весь прошлый сезон, вылетев из обоих кубковых соревнований на ранней стадии и не выступая в еврокубках. В нынешней кампании они сыграют не менее 50 игр в общей сложности, и это число, возможно, увеличится к 60-ти в мае. Три самых разочаровывающих результата лондонцев — поражения от «Брайтона», «Пэлас» и «Ипсвича» — все произошли в воскресенье после матчей Лиги Европы в четверг. У Постекоглу есть опыт выступлений в еврокубках, и он, по идее, должен знать, как готовить игроков к столь плотному графику, но пока получается так, что его подопечным очень сложно играть на несколько турниров.

Кадровая ситуация в «Тоттенхэме» тоже неидеальная. Только 7 игроков смогли принять участие во всех матчах лиги в этом сезоне, и только трое — Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи и Педро Порро — вышли в стартовом составе во всех матчах АПЛ. Многие из их самых важных футболистов уже пропустили как минимум по 2 игры. «Шпоры» отчаянно хотят положить конец трофейной засухе, поэтому есть очень мало матчей, в которых они могут позволить себе расслабиться. Расширенная Лига Европы означает, что в этом турнире появится чуть больше возможностей для маневра, но, заявляя на недавней пресс-конференции, что он «всегда выигрывает трофей во второй сезон», Постекоглу не может слишком много рисковать.

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У «Тоттенхэма» хорошая команда на самом деле. Тимо Вернер оказался полезным игроком, Раду Дрэгушин хорошо проявил себя с тех пор, как заменил Микки ван де Вена в старте, Бэн Дэвис показал, что на него тоже можно рассчитывать. Состав начинает показывать свою глубину. Еще один положительный факт в том, что «шпоры» не слишком полагаются на индивидуальность в плане голов, что могло бы стать их критикой во времена Гарри Кейна. Вместо этого лондонцы распределяют нагрузку между всеми членами команды. У их совместных лучших бомбардиров Джеймса Мэддисона и Бреннана Джонсона по 5 голов. Проблемы в защите очевидны, но в атаке команда действует слаженно.

Суперкомпьютер Opta оценивает вероятность чемпионства «Тоттенхэма» в 0,15%. Учитывая потенциал команды, люди справедливо будут задаваться вопросами о том, смогут ли «шпоры» бороться за большие трофеи, если не в этом сезоне, то в следующем, под руководством Постекоглу? Или же лондонцы пойдут своим типичным путем, позволят своему импульсу рассеяться и упустят, казалось бы, огромную возможность закрепиться в битве за первую четверку? В этом заключается красота и безумие «Тоттенхэма»: что бы вы ни думали, что бы ни прогнозировали, вы должны быть готовы к сюрпризам.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst