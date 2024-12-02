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02 декабря 2024, 15:22 | Обновлено 02 декабря 2024, 15:39
1155
3

Скончался легендарный румынский вратарь, выигравший Лигу чемпионов с Стяуа

Гельмут Дукадам поймал четыре пенальти от игроков «Барселоны»

02 декабря 2024, 15:22 | Обновлено 02 декабря 2024, 15:39
1155
3
Скончался легендарный румынский вратарь, выигравший Лигу чемпионов с Стяуа
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря футбольный клуб ФКСБ Бухарест сообщил о смерти легендарного вратаря команды Гельмута Дукадама. На момент смерти ек-свратарю было 65 лет

Свою карьеру он начал в футбольной школе «Конструкторул» из города Арад. Оттуда перешёл в команду второго дивизиона «УТА», где провёл два замечательных сезона, после чего привлёк внимание столичной «Стяуа».

С 1982 года Дукадам был основным вратарём бухарестского клуба. За это время он дважды выигрывал чемпионат Румынии.

Сезон 1985/86 стал историческим для «Стяуа». Румынская команда одержала победу в Лиге чемпионов, а Дукадам вошёл в историю благодаря тому, что в финале отразил четыре пенальти от игроков «Барселоны».

После того сезона он был вынужден покинуть «Стяуа» из-за редкого заболевания крови. В частности, вратарь пропустил матч с киевским «Динамо», а затем временно приостановил карьеру.

Спустя три года, победив болезнь, Дукадам вернулся в футбол и выступал за команду из родного города Арад, игравшую во втором дивизионе страны.

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Лига чемпионов ФКСБ (Стяуа) Бухарест Барселона чемпионат Румынии по футболу смерть
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Tower Bridge
 Прикольные  нынче стойки для вратарей.  Глазами поедают бьющего и пытаются  понять, куда тот будет бить.
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darvey777
ЛЧ в 1986? 
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