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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 14:49 |
287
0

Александрия продлила рекордную беспроигрышную серию

Подопечные Руслана Ротаня победили «Черноморец» в матче УПЛ

02 декабря 2024, 14:49 |
287
0
Александрия продлила рекордную беспроигрышную серию
УПЛ. Александрия – Черноморец

1 декабря состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Александрия» и «Черноморец» (Одесса). Хозяева уверенно разгромили оппонента со счетом 3:0.

Подопечные Руслана Ротаня продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до 19 матчей. В этом сезоне УПЛ «Александрия» провела 14 поединков, в которых добыла 11 побед и трижды сыграла вничью. Еще пять матчей без поражений состоялись в концовке прошлого сезона (2 победы, 3 ничьи).

«Александрия» набрала 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Лидер – киевское «Динамо» – опережает соперника по дополнительным показателям. В следующем матче лидеры чемпионата встретятся в битве за первое место.

Ранее сообщалось, что в матче «Александрии» произошел скандал – тренер соперника хотел забрать команду с поля.

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Микола Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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