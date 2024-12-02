Александрия продлила рекордную беспроигрышную серию

1 декабря состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Александрия» и «Черноморец» (Одесса). Хозяева уверенно разгромили оппонента со счетом 3:0.

Подопечные Руслана Ротаня продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до 19 матчей. В этом сезоне УПЛ «Александрия» провела 14 поединков, в которых добыла 11 побед и трижды сыграла вничью. Еще пять матчей без поражений состоялись в концовке прошлого сезона (2 победы, 3 ничьи).

«Александрия» набрала 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Лидер – киевское «Динамо» – опережает соперника по дополнительным показателям. В следующем матче лидеры чемпионата встретятся в битве за первое место.

Ранее сообщалось, что в матче «Александрии» произошел скандал – тренер соперника хотел забрать команду с поля.