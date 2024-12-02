Сборная Украины U-17 узнает соперников второго раунда отбора к Евро-2025
Жеребьевка состоится 5 декабря в швейцарском Ньоне.
5 декабря в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка второго раунда отбора Евро-2025 среди сборных U-17.
Юношеская сборная Украины под руководством Юрия Мороза в своей группе первого раунда заняла второе место, обыграв Косово (4:2), Казахстан (3:0) и уступив Бельгии (1:2). Перед жеребьевкой второго этапа она находится в третьей корзине.
28 команд в Лиге А будут разбиты на семь групп по четыре участника.
- Корзина 1: Италия, Португалия, Англия, Франция, Бельгия, Испания, Чехия.
- Корзина 2: Швейцария, Польша, Греция, Хорватия, Сербия, Австрия, Северная Ирландия.
- Корзина 3: Германия, Исландия, Словения, Турция, Нидерланды, Дания, Украина.
- Корзина 4: Словакия, Швеция, Норвегия, Израиль, Венгрия, Ирландия, Финляндия.
Семь победителей групп получат право присоединиться к хозяину Евро-2025 (U-17), сборной Албании, в финальном турнире, который пройдет с 19 мая по 1 июня 2025 года.
Семь команд, занявших четвертые места в группах Лиги A, опустятся в Лигу B в первом раунде отбора Евро-2027 (U-19).
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