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Молодежные турниры
02 декабря 2024, 10:28 | Обновлено 02 декабря 2024, 10:30
183
0

Сборная Украины U-17 узнает соперников второго раунда отбора к Евро-2025

Жеребьевка состоится 5 декабря в швейцарском Ньоне.

02 декабря 2024, 10:28 | Обновлено 02 декабря 2024, 10:30
183
0
Сборная Украины U-17 узнает соперников второго раунда отбора к Евро-2025
Украина U-17

5 декабря в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка второго раунда отбора Евро-2025 среди сборных U-17.

Юношеская сборная Украины под руководством Юрия Мороза в своей группе первого раунда заняла второе место, обыграв Косово (4:2), Казахстан (3:0) и уступив Бельгии (1:2). Перед жеребьевкой второго этапа она находится в третьей корзине.

28 команд в Лиге А будут разбиты на семь групп по четыре участника.

  • Корзина 1: Италия, Португалия, Англия, Франция, Бельгия, Испания, Чехия.
  • Корзина 2: Швейцария, Польша, Греция, Хорватия, Сербия, Австрия, Северная Ирландия.
  • Корзина 3: Германия, Исландия, Словения, Турция, Нидерланды, Дания, Украина.
  • Корзина 4: Словакия, Швеция, Норвегия, Израиль, Венгрия, Ирландия, Финляндия.

Семь победителей групп получат право присоединиться к хозяину Евро-2025 (U-17), сборной Албании, в финальном турнире, который пройдет с 19 мая по 1 июня 2025 года.

Семь команд, занявших четвертые места в группах Лиги A, опустятся в Лигу B в первом раунде отбора Евро-2027 (U-19).

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Микола Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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