Сборная Украины U-17 узнает соперников второго раунда отбора к Евро-2025

5 декабря в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка второго раунда отбора Евро-2025 среди сборных U-17.

Юношеская сборная Украины под руководством Юрия Мороза в своей группе первого раунда заняла второе место, обыграв Косово (4:2), Казахстан (3:0) и уступив Бельгии (1:2). Перед жеребьевкой второго этапа она находится в третьей корзине.

28 команд в Лиге А будут разбиты на семь групп по четыре участника.

Корзина 1 : Италия, Португалия, Англия, Франция, Бельгия, Испания, Чехия.

: Италия, Португалия, Англия, Франция, Бельгия, Испания, Чехия. Корзина 2 : Швейцария, Польша, Греция, Хорватия, Сербия, Австрия, Северная Ирландия.

: Швейцария, Польша, Греция, Хорватия, Сербия, Австрия, Северная Ирландия. Корзина 3 : Германия, Исландия, Словения, Турция, Нидерланды, Дания, Украина .

: Германия, Исландия, Словения, Турция, Нидерланды, Дания, . Корзина 4: Словакия, Швеция, Норвегия, Израиль, Венгрия, Ирландия, Финляндия.

Семь победителей групп получат право присоединиться к хозяину Евро-2025 (U-17), сборной Албании, в финальном турнире, который пройдет с 19 мая по 1 июня 2025 года.

Семь команд, занявших четвертые места в группах Лиги A, опустятся в Лигу B в первом раунде отбора Евро-2027 (U-19).