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Испания
30 ноября 2024, 01:11 | Обновлено 30 ноября 2024, 01:33
534
0

Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал

Легендарный аргентинец выделил «Челси»

30 ноября 2024, 01:11 | Обновлено 30 ноября 2024, 01:33
534
0
Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами», назвал клуб, который в «Барсе» ненавидят больше, чем «Реал» Мадрид.

«В «Барсе» есть игроки, которые ненавидят «Челси» больше, чем «Реал Мадрид». Я никогда не думал, что услышу от себя такие слова. Я также никогда не думал, что увижу что-то хуже, чем соперничество «Боки» и «Ривер Плейта» или Бразилии и Аргентины – но это так. Мы когда-то предпочли бы играть с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» или кем-то другим, чем выходить на поле с «Челси», – сказал аргентинец.

Последний раз «Барселона» и «Челси» встречались в плей-офф Лиги чемпионов 2017/18. Тогда «сине-гранатовые» победили по сумме двух матчей 4:1.

Ранее сообщалось, что Месси рассматривает возвращение в «Барселону».

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Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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