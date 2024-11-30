Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал

Легендарный экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами», назвал клуб, который в «Барсе» ненавидят больше, чем «Реал» Мадрид.

«В «Барсе» есть игроки, которые ненавидят «Челси» больше, чем «Реал Мадрид». Я никогда не думал, что услышу от себя такие слова. Я также никогда не думал, что увижу что-то хуже, чем соперничество «Боки» и «Ривер Плейта» или Бразилии и Аргентины – но это так. Мы когда-то предпочли бы играть с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» или кем-то другим, чем выходить на поле с «Челси», – сказал аргентинец.

Последний раз «Барселона» и «Челси» встречались в плей-офф Лиги чемпионов 2017/18. Тогда «сине-гранатовые» победили по сумме двух матчей 4:1.

Ранее сообщалось, что Месси рассматривает возвращение в «Барселону».