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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 10:12 | Обновлено 02 декабря 2024, 10:27
1414
8

Это запрещено в УАФ. Названы два клуба, стимулирующих соперников Шахтера

Бурбас заявил, что «Динамо» и «Полесье» пытаются финансово повлиять на исход матчей «Шахтера»

02 декабря 2024, 10:12 | Обновлено 02 декабря 2024, 10:27
1414
8
Это запрещено в УАФ. Названы два клуба, стимулирующих соперников Шахтера
ФК Шахтер

Киевское «Динамо» и житомирское «Полесье» конфиденциально стимулируют соперников донецкого «Шахтера» за положительный результат в матчах против «горняков», хотя это официально запрещено в УАФ, об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

«В кулуарах сейчас ходят разговоры о негласном стимулировании соперников Шахтера двумя клубами УПЛ. С недавних пор «Динамо» очень конфиденциально, потому что это запрещено прямо, это наказывается законом, готово выделять по три миллиона гривен за победу над «Шахтером».

«Эти же слухи ходят в контексте другого клуба – это Полесье, которое якобы дает по 100 тысяч долларов за победу над Шахтером и по 50 тысяч долларов – за ничью. Но уровень такой информации очень трудно проверить, поэтому не хочется утверждать это как факт, скорее всего, это можно назвать, как слухи», – сказал Бурбас.

Сейчас донецкий «Шахтер» находится на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ. Подопечные Марино Пушича имеют в активе 30 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей. В 15 туре УПЛ «Шахтер» неожиданно потерял очки в матче против львовского «Руха».

Ранее сообщалось, что президент «Полесья» Геннадий Буткевич дал безумную премию игрокам национальной сборной Украины за успехи в Лиге наций.

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Шахтер Донецк Динамо Киев Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 8
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LexХХХ
Бідненький Шахтарчик, я аж просльозився😢
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+4
Gargantua81
забористый бред, особенно что касается Полесья. Ну на самом деле тут все понятно: это профилактический вброс на случай, если всплывут подробности финансирования Шахтером соперников Динамо
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+3
Fitness.sports
Игор Бурбас источник. Недавно этот журналист горе пустил слух что лнз меняет тренера .Генеральный директор сделал даже замечание за ложную информацию.
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+2
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pricolist
Та й сам Шахтар цим займався. Це трішки дивно, що одна команда мотивує іншу команду виконувати свою роботу, це ж професійний футбол...
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+2
easterly
Знаєте хто перший кричить" тримай крадія"? вірно - сам крадій). спалив барбусятин контору
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+1
nick07
типу ШД таким не займається?
якщо почався "двіж" зі сторони ШД, то напевно десь випливе інформації щодо таких дій саме зі сторони донецького клубу.
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0
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