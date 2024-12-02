Это запрещено в УАФ. Названы два клуба, стимулирующих соперников Шахтера

Киевское «Динамо» и житомирское «Полесье» конфиденциально стимулируют соперников донецкого «Шахтера» за положительный результат в матчах против «горняков», хотя это официально запрещено в УАФ, об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

«В кулуарах сейчас ходят разговоры о негласном стимулировании соперников Шахтера двумя клубами УПЛ. С недавних пор «Динамо» очень конфиденциально, потому что это запрещено прямо, это наказывается законом, готово выделять по три миллиона гривен за победу над «Шахтером».

«Эти же слухи ходят в контексте другого клуба – это Полесье, которое якобы дает по 100 тысяч долларов за победу над Шахтером и по 50 тысяч долларов – за ничью. Но уровень такой информации очень трудно проверить, поэтому не хочется утверждать это как факт, скорее всего, это можно назвать, как слухи», – сказал Бурбас.

Сейчас донецкий «Шахтер» находится на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ. Подопечные Марино Пушича имеют в активе 30 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей. В 15 туре УПЛ «Шахтер» неожиданно потерял очки в матче против львовского «Руха».

Ранее сообщалось, что президент «Полесья» Геннадий Буткевич дал безумную премию игрокам национальной сборной Украины за успехи в Лиге наций.