Бове пришел в сознание. Стали известны подробности о произошедшем инциденте

В воскресенье, 1 декабря, в матче между «Фиорентиной» и «Интером» игрок «фиалок» Эдоардо Бове потерял сознание в первом тайме. Игрок упал на газон, его немедленно доставили в больницу, а матч приостановили и перенесли на неизвестный срок.

По сообщениям Фабрицио Романо, игрок пришел в себя, отвечает на вопросы. Не было никаких повреждений сердца либо мозга. 13 часов потребовалось игроку, что бы прийти в сознание.

По информации ANSA, у игрока произошел эпилептический приступ, который привел к остановке сердца.