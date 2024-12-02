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  4. Бове пришел в сознание. Стали известны подробности о произошедшем инциденте
Италия
02 декабря 2024, 11:33 |
1294
0

Бове пришел в сознание. Стали известны подробности о произошедшем инциденте

У Эдоардо Бове все не так плохо, как могло быть

02 декабря 2024, 11:33 |
1294
0
Бове пришел в сознание. Стали известны подробности о произошедшем инциденте
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдоардо Бове

В воскресенье, 1 декабря, в матче между «Фиорентиной» и «Интером» игрок «фиалок» Эдоардо Бове потерял сознание в первом тайме. Игрок упал на газон, его немедленно доставили в больницу, а матч приостановили и перенесли на неизвестный срок.

По сообщениям Фабрицио Романо, игрок пришел в себя, отвечает на вопросы. Не было никаких повреждений сердца либо мозга. 13 часов потребовалось игроку, что бы прийти в сознание.

По информации ANSA, у игрока произошел эпилептический приступ, который привел к остановке сердца.

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Эдоардо Бове Фиорентина - Интер Фиорентина Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу скорая помощь потеря сознания травма Фабрицио Романо
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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