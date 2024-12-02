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  4. Известен ценник. Реал может подписать защитника Манчестер Юнайтед
Англия
02 декабря 2024, 12:08 |
471
0

Известен ценник. Реал может подписать защитника Манчестер Юнайтед

Диогу Далот может присоединиться к «сливочным»

02 декабря 2024, 12:08 |
471
0
Известен ценник. Реал может подписать защитника Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Далот

Португальский защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Relevo.

25-летний футболист может покинуть Манчестер за сумм не меньше. чем 50 миллионов евро. В сезоне 2023/24 португалец был признан лучшим игроком команды в сезоен в голосовании среди игроков клуба. В Мадриде понимают, что подписать Диогу будет довольно сложно.

В текущем сезоне Диогу Далот провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах и отличился двумя ассистами.

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон».

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Данііл Киріяка Источник: Relevo
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