Известен ценник. Реал может подписать защитника Манчестер Юнайтед
Диогу Далот может присоединиться к «сливочным»
Португальский защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Relevo.
25-летний футболист может покинуть Манчестер за сумм не меньше. чем 50 миллионов евро. В сезоне 2023/24 португалец был признан лучшим игроком команды в сезоен в голосовании среди игроков клуба. В Мадриде понимают, что подписать Диогу будет довольно сложно.
В текущем сезоне Диогу Далот провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах и отличился двумя ассистами.
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон».
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