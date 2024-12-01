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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
01.12.2024 15:30 – FT 4 : 0
Эвертон
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Англия
01 декабря 2024, 17:31 | Обновлено 01 декабря 2024, 18:03
595
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Первая победа Аморима в АПЛ. Ман Юнайтед уничтожил Эвертон с Миколенко

Игра завершилась со счетом 4:0, в параллельном матче Тоттенхэм сыграл вничью с Фулхэмом

01 декабря 2024, 17:31 | Обновлено 01 декабря 2024, 18:03
595
1
Первая победа Аморима в АПЛ. Ман Юнайтед уничтожил Эвертон с Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря состоялся матч 13-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Эвертон.

Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу красных дьяволов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Дубли за хозяев оформили Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзе. Каждый из них забил по одному голу в обоих таймах.

Украинский левый фулбэк ирисок Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. На 39-й он получил желтую карточку.

Для наставника Ман Юнайтед Рубена Аморима это первая победа в чемпионате Англии. 24 ноября в своей дебютной игре Аморим сыграл вничью с Ипсвичем (1:1).

В параллельном матче Тоттенхэм расписал ничью с Фулхэмом (1:1). Голы забили Бреннан Джонсон и Том Кэрни соответственно. Дачники доигрывали в меньшинстве после удаления Кэрни на 83-й.

АПЛ 2024/25. 13-й тур, 1 декабря

  • Манчестер Юнайтед – Эвертон – 4:0

Голы: Рэшфорд, 34, 46, Зиркзе, 41, 64

Манчестер Юнайтед: Онана, Мартинес, де Лигт (Магуайр, 56), Мазрауи (Шоу, 56), Бруну Фернандеш (Угарте, 66), Рэшфорд, Диогу Далот, Каземиро (Гарначо, 66), Майну (Маунт, 80), Диалло, Зиркзе.

Эвертон – Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски (О'Брайен, 82), Янг (Паттерсон, 73), Гуйе (Мангаля, 67), Дукуре, Ндиай, Макнил, Линдстрем (Харрисон, 67), Бету (Калверт-Льюин, 67).

Предупреждения: Миколенко (39), Майну (49), Мартинес (51), Гуйе (57), Янг (67).

  • Тоттенхэм – Фулхэм – 1:1

Голы: Джонсон, 54 – Кэрни, 67

Тоттенхэм: Форстер, Удоджи, Дэвис, Дрэгушин, Порро, Мэддисон (Бергвалль, 85), Биссума, Сарр (Грэй, 85), Вернер (Кулусевски, 68), Сон Хын Мин, Джонсон.

Фулхэм: Лено, Робинсон, Басси, Диоп, Тете, Берге, Лукич (Кэрни, 62), Нелсон (Уилсон, 62), Смит-Роу (Кастань, 86), Ивоби (Сессеньон, 86), Хименес (Родриго Муниз, 78).

Предупреждение: Лукич (57).

Удаление: Кэрни, 83

Фото с матча Ман Юнайтед – Эвертон

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Джошуа Зиркзе Маркус Рэшфорд Виталий Миколенко Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Эвертон Фулхэм Манчестер Юнайтед - Эвертон удаление (красная карточка) Бреннан Джонсон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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8number
Ред Девілс бікейм стронг агейн! 
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