Первая победа Аморима в АПЛ. Ман Юнайтед уничтожил Эвертон с Миколенко
Игра завершилась со счетом 4:0, в параллельном матче Тоттенхэм сыграл вничью с Фулхэмом
1 декабря состоялся матч 13-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Эвертон.
Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу красных дьяволов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Дубли за хозяев оформили Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзе. Каждый из них забил по одному голу в обоих таймах.
Украинский левый фулбэк ирисок Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. На 39-й он получил желтую карточку.
Для наставника Ман Юнайтед Рубена Аморима это первая победа в чемпионате Англии. 24 ноября в своей дебютной игре Аморим сыграл вничью с Ипсвичем (1:1).
В параллельном матче Тоттенхэм расписал ничью с Фулхэмом (1:1). Голы забили Бреннан Джонсон и Том Кэрни соответственно. Дачники доигрывали в меньшинстве после удаления Кэрни на 83-й.
АПЛ 2024/25. 13-й тур, 1 декабря
- Манчестер Юнайтед – Эвертон – 4:0
Голы: Рэшфорд, 34, 46, Зиркзе, 41, 64
Манчестер Юнайтед: Онана, Мартинес, де Лигт (Магуайр, 56), Мазрауи (Шоу, 56), Бруну Фернандеш (Угарте, 66), Рэшфорд, Диогу Далот, Каземиро (Гарначо, 66), Майну (Маунт, 80), Диалло, Зиркзе.
Эвертон – Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски (О'Брайен, 82), Янг (Паттерсон, 73), Гуйе (Мангаля, 67), Дукуре, Ндиай, Макнил, Линдстрем (Харрисон, 67), Бету (Калверт-Льюин, 67).
Предупреждения: Миколенко (39), Майну (49), Мартинес (51), Гуйе (57), Янг (67).
- Тоттенхэм – Фулхэм – 1:1
Голы: Джонсон, 54 – Кэрни, 67
Тоттенхэм: Форстер, Удоджи, Дэвис, Дрэгушин, Порро, Мэддисон (Бергвалль, 85), Биссума, Сарр (Грэй, 85), Вернер (Кулусевски, 68), Сон Хын Мин, Джонсон.
Фулхэм: Лено, Робинсон, Басси, Диоп, Тете, Берге, Лукич (Кэрни, 62), Нелсон (Уилсон, 62), Смит-Роу (Кастань, 86), Ивоби (Сессеньон, 86), Хименес (Родриго Муниз, 78).
Предупреждение: Лукич (57).
Удаление: Кэрни, 83
Фото с матча Ман Юнайтед – Эвертон
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Барри хотел бы увидеть бой ЭйДжея с Тайсоном Фьюри
Перед матчами за лидерство с «Александрией» «Динамо» должно выполнить обязательную программу