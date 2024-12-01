Мудрик не понадобился. Челси разгромил Астон Виллу

1 декабря «Челси» и «Астон Вилла» встретились в матче 13-го тура Английской Премьер-Лиги.

Уже на 7-й минуте Николас Джексон открыл счёт в матче, что позволило подопечным Энцо Марески комфортно себя чувствовать на поле.

В первом тайме игроки «Челси» отличились ещё раз. Гол на счету Энцо Фернандеса.

Во втором тайме Коул Палмер довел счёт до разгромного – 3:0.

Украинский полузащитник Михаил Мудрик на поле не выходил, хотя был в заявке.

Лондонский «Челси» после этой победы набрал равное количество очков с «Арсеналом» – 25. Команды занимают третье и второе места соответственно.

Что касается подопечных Унаи Эмери, то они находятся на 12-й позиции с 19 очками.

АПЛ. 13-й тур. 1 декабря

«Челси» – «Астон Вилла» – 3:0

Голы: Джексон, 7, Фернандес, 36, Палмер, 83

«Челси»: Санчес, Кайседо, Фофана, Колвилл, Кукурелья, Лавия, Фернандес, Санчо, Палмер, Нету, Джексон

«Астон Вилла»: Мартинес, Кеш, Конса, Торрес, Динь, Камара, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Филоджен-Бидас, Уоткинс

Фото матча