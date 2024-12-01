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01.12.2024 15:30 – FT 3 : 0
Астон Вилла
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Англия
01 декабря 2024, 17:35 | Обновлено 01 декабря 2024, 18:02
743
7

Мудрик не понадобился. Челси разгромил Астон Виллу

Команды встретились на «Стэмфорд Бридж» в матче 13-го тура АПЛ

01 декабря 2024, 17:35 | Обновлено 01 декабря 2024, 18:02
743
7
Мудрик не понадобился. Челси разгромил Астон Виллу
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря «Челси» и «Астон Вилла» встретились в матче 13-го тура Английской Премьер-Лиги.

Уже на 7-й минуте Николас Джексон открыл счёт в матче, что позволило подопечным Энцо Марески комфортно себя чувствовать на поле.

В первом тайме игроки «Челси» отличились ещё раз. Гол на счету Энцо Фернандеса.

Во втором тайме Коул Палмер довел счёт до разгромного – 3:0.

Украинский полузащитник Михаил Мудрик на поле не выходил, хотя был в заявке.

Лондонский «Челси» после этой победы набрал равное количество очков с «Арсеналом» – 25. Команды занимают третье и второе места соответственно.

Что касается подопечных Унаи Эмери, то они находятся на 12-й позиции с 19 очками.

АПЛ. 13-й тур. 1 декабря

«Челси» – «Астон Вилла» – 3:0

Голы: Джексон, 7, Фернандес, 36, Палмер, 83

«Челси»: Санчес, Кайседо, Фофана, Колвилл, Кукурелья, Лавия, Фернандес, Санчо, Палмер, Нету, Джексон

«Астон Вилла»: Мартинес, Кеш, Конса, Торрес, Динь, Камара, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Филоджен-Бидас, Уоткинс

Фото матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Астон Вилла Михаил Мудрик Коул Палмер Энцо Фернандес Николас Джексон Челси - Астон Вилла
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 7
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Олег Шеремета
Міші треба переходити в команду рівня Астон Вілли ,Атлетіко,Інтера,Мілана чи в той самий Марсель і показувати свій рівень.Так як тренер має до нього явну антипатію ставлячи в основу гравців нічим не кращих(Мадуеке,Нето,Санчо)і т.п то нічого доброго з того не буде.Явно перейшов не в ту команду вибравши Челсі замість Арсеналу.В Арсеналі точно точно грав би в основному складі так як сам тренер хотів бачити його в клубі
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+2
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babovoz
Пудрик у цій компанії зайвий. Його рівень - це Ліга Конференцій.
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0
GloryUkraine
Ділять друге-третє місце з Арсеналом. Прогресує команда. Мудрик не в планах тренера. 
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0
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Ddd196
Якби грав мудрик то Челсі був би не на другому місці а на десятому якщо не нижче
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0
Saar
Челсі раніше програвало, з натягом забивали, зараз- навпаки: грає потужно. А МС після стілько років потужності- став грати погано.  Висновок: "Бог футболу" з МС переїхав у Челсі🤣🤣🤣
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-1
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