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Челси
01.12.2024 15:30 - : -
Астон Вилла
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30 ноября 2024, 22:19 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:22
43
0

Челси – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 1 декабря в 15:30 по Киеву

30 ноября 2024, 22:19 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:22
43
0
Челси – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 13-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Астон Виллой». Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.

Челси

Команда при новом владельце быстро спикировала в своих результатах - недавний победитель Лиги чемпионов в 2023-м году остался без еврокубков вообще. Да и в 2023/2024 синие прибавили ниже ожидаемого, закончив на шестой позиции. В итоге Боули снова обновил серьезно состав, вручив его новому наставнику, Мареске. Энцо, кстати, хитро вышел из дилеммы, чем занять десятки игроков, что находятся в Лондоне на контракте. Резервисты выступают в других турнирах, кстати, по-разному: в Кубке Лиги уже вылетели, зато в Лиге конференций, похоже, уже решен вопрос о выходе в плей-офф. Основная обойма сосредоточена на АПЛ. И там Палмер и компания хороши, пусть и обходятся без особых сюрпризов: уступив Сити и Ливерпулю и разделив очки четырежды, в основном в амбициозными соперниками, более слабых обыгрывали. В том числе и Лестер в прошлом туре - закончили 2:1.

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Астон Вилла

Клуб при Эмери два года кряду только прогрессировал. Сразу, придя в Бирмингем уже по ходу розыгрыша, испанец завоевал с новыми подопечными 7-е место, а весной, параллельно неплохо выступая в Лиге конференций - уже 4-е. Это позволило дебютировать в Лиге чемпионов, где англичане мощно стартовали, с побед Янг Бойз, Баварией и Болоньей. Но и там проиграли в ноябре Брюгге. Тогда мощно стартовавшая в этом сезоне команда явно притормозила. Она уступила в Кубке Лиги скромному Кристал Пэлас. А в АПЛ после ничьей с Борнмутом уступили без вариантов Тоттенхэму и Ливерпулю. Уже после паузы на игры сборных, с Кристал Пэлас, ограничились ничьей, как и в мид-уик с Ювентусом - с итальянцами еще и не забивали.

Статистика личных встреч

В последних трех поединках была победа синих при паре ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в Челси и их можно понять. Команда сейчас на ходу - согласимся, что они обыграют соперника, что никак не наберет форму (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Челси
1 декабря 2024 -
15:30
Астон Вилла
Победа Челси 1.69 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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